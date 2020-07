Veselý by si přál rozjezd sezony, ale ne za každou cenu

Praha - Nejlepší český tenista Jiří Veselý si přeje, aby se sezona po koronaviru znovu rozjela, ale ne za každou cenu. V současnosti 65. hráč světa nenadálou pauzu využil ke studiu a složil maturitní zkoušku.

Mezinárodní tenisové scéna stojí od března a podle plánu by se mělo na okruhu ATP začít hrát v polovině srpna ve Washingtonu. "Jel bych tam i na kvalifikaci. Hrát ostré turnaje je priorita číslo jedna, hrozně si to přeju," řekl Veselý v rozhovoru s ČTK.

Na druhou stranu vnímá, že ve Spojených státech aktuálně roste počet nakažených nemocí covid-19. A po Washingtonu by se mělo hrát v New Yorku - nejdříve turnaj přesunutý ze Cincinnati a poté grandslamové US Open.

"Teď je situace v Americe velice špatná a přijde mi, že tam začít sezonu je zbytečné tlačení na pilu. Všichni chápeme ekonomický dopad na tenis, ale na druhou stranu to může tenis i zničit, pokud by se něco stalo," uvedl Veselý. "Je potřeba myslet i dlouhodobě. Zdraví je přednější. Věřím, že se rozhodnou správně."

Před deseti dny začal naplno trénovat, aby byl na restart sezony nachystaný. "Ladím k tomu, že se v srpnu začne. To si přeju, protože už dlouho nehrajeme a těším se na turnaje. Ale uvidíme, jak se to vyvine," řekl Veselý. O víkendu se představí v duelu daviscupových týmů v souboji Česka a Slovenska. "Každý zápas beru jako super přípravu. Tyhle zápasy nám všem pomůžou v budoucnu."

Přerušení sezony zastavilo Veselého v rozletu. V únoru se po pěti letech radoval na ATP Tour z titulu a pod vedením Jaroslava Navrátila se znovu usadil ve světové stovce. Navíc pomohl daviscupovému týmu k postupu do finálového turnaje. "Byl jsem na vlně, ve formě, takže mě tahle pauza tenisově nepotěšila," prohlásil šestadvacetiletý hráč.

Teď čeká, jestli dokáže na formu z prvních tří měsíců roku navázat. "Není jednoduché úplně se dostat zpět do zóny, do toho naladění, takže uvidíme," podotkl Veselý.

Pozitivem pauzy bylo, že mohl být doma s rodinou a dodělal si maturitu. "Dřív nikdy nebyl čas," poukázal na nabitý turnajový kalendář. Na jaře oprášil učebnice, chodil i na doučování, hlavně češtiny a ekonomie. "Jsem vděčný, že mi učitelé pomáhali a našli si v obtížné době čas a pomohli mi," děkoval tenista.

Maturitu složil na prostějovské Střední odborné škole podnikání a obchodu. "Na jedničky to nebylo, nejsem extra šprt, ale dopadlo to dobře. Byly tam dvojky a jedna trojka z praktické části - sportovního managementu," řekl Veselý.