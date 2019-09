Veselý bude poprvé na velké akci jako závodník, přítel i trenér

Praha - Oštěpař Vítězslav Veselý bude poprvé na velké světové akci v roli trenéra, přítele i závodníka. Svoji partnerku Nikolu Ogrodníkovou, které pomáhá s technikou, doprovázel už na loňském mistrovství Evropy v Berlíně, ale tehdy po angíně nezávodil. Trochu se obává, zda mu to nenaruší koncentraci. Krátce před světovým šampionátem v Dauhá ho navíc trápí bolavý prst, kvůli kterému musel pozměnit úchop.

Mistr světa z roku 2013 dnes odletěl do Dauhá, i když je kvalifikace oštěpařů na programu až v sobotu 5. října. Oštěpařky včetně vicemistryně Evropy Ogrodníkové totiž zahájí soutěž už v pondělí. Veselý je zvědavý, co s ním souběh rolí udělá. "Vždycky jsem se potřeboval soustředit na sebe na těch velkých akcích, udělat si takový ten svůj svět, svůj tunel a víc neřešit. To teď nebude moc možné. Uvidíme, bude to zajímavá zkušenost," řekl novinářům před odletem.

Mohlo by to pro něj být i odreagování. "Může to být pozitivum, že člověk nepropadne přílišné nervozitě. Tohle by mi pomohlo ještě v těch mladších letech, kdy jsem to prožíval o dost víc. Na druhou stranu je tam to prožívání s tím druhým závodníkem, ať už úspěchu, tak třeba i neúspěchu. To vám taky nějakou energii nebo to soustředění ubírá. Může to být dvousečné," uvažoval šestatřicetiletý oštěpař.

Až přímo v Dauhá bude ladit formu. Ze soustředění v Nymburce odjel dříve, protože Ogrodníková dostala angínu. "Taky se o mě něco pokouší," posteskl si Veselý. A navíc si před měsícem při posledním závodě v Estonsku poranil prst, kterým se opírá o vázání. "Ten kloub je tam pošramocenej. Musel jsem házet pořád jenom lehce a ještě úplně jiným úchopem. Uvidíme, co bude dál," uvedl.

Letos nejdál hodil už v červnu na Odložilově memoriálu, kde výkonem 82,85 metru zaostal o 15 centimetrů za limitem IAAF pro účast na MS. Musel čekat na pozvánku, ale nebojoval o jistotu za každou cenu. "Říkal jsem si, ať to dopadne, jak to dopadne, že přinejhorším tam nebudu. Achilovky a vůbec tělo bylo takový bolavý," poznamenal.

Vedle Veselého bude v mužské oštěpařské soutěži startovat ještě obhájce stříbra Jakub Vadlejch.