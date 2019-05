Veselého ocenění pro hvězdu Euroligy překvapilo

Vitoria (Španělsko) - Jan Veselý sice s Fenerbahce vypadl na finálovém turnaji basketbalové Evropské ligy už v semifinále, přesto ve Vitorii zaznamenal obrovský úspěch. Devětadvacetiletý pivot byl jako první český hráč vyhlášen nejužitečnějším hráčem sezony. Veselý byl navíc zvolen i do nejlepší pětky ročníku a získal i ocenění za moment sezony.

Veselý pomohl Fenerbahce k triumfu v základní části a k postupu na páté Final Four za sebou. Istanbulský klub navíc v sezoně zaznamenal rekordních 28 výher a český reprezentant k nim pomohl v průměru 12,5 bodu, 4,9 doskoku a 2,4 asistence za zápas.

"Abych byl upřímný, tak jsem překvapený," řekl Veselý, který se dostal i do nejlepší pětky Euroligy a získal i cenu za moment sezony za akci ze zápasu s Gran Canarií. "K ceně mi pomohli trenéři, spoluhráči, prostě celé Fenerbahce. Nejsem hráč, který by hrál sám, ale potřebuji k sobě tým, který mi pomáhá, a já pak pomáhám jemu," dodal

Podle Veselého měla podařená sezona jen dvě kaňky. První bylo zranění kolena, kvůli kterému chyběl v závěru základní části. "Osobně ji fyzicky i mentálně beru jako dobrou sezonu. Cítil jsem se dobře do té doby, než jsem si udělal koleno," uvedl.

"Po operaci jsem se dostal zpět v pohodě, ale pak přišly komplikace s jinou částí kolene. Potom můžu říct, že jsem asi i spěchal s comebackem. Nedal jsem tomu čas a přišlo to stehno. Bohužel, ale i to je sport a v některých chvílích musíte dát na stranu, jak na tom jste, jak se cítíte, a podřídit se týmu," prohlásil.

Druhou kaňkou bylo páteční neúspěšné semifinále s městským rivalem Anadolu Efes. "Sezona byla do včerejšího zápasu vydařená. Základní část jsme prošli jen s pěti porážkami a to se povede málokomu. Škoda včerejška, jinak by to byla pěkná tečka v sezoně," řekl Veselý k promarněné šanci na čtvrté finále za sebou.

Přestože by upřednostnil týmový úspěch před individuálním, ocenění pro Veselého bylo částečnou náplastí za nepovedené semifinále. "Dnešní večer byl důležitý tím, že jsme nepostoupili do finále a nemůžeme bojovat o titul. Ale je to pořád zklamání. Čeká nás zápas o třetí místo a nevím, jestli je lepší prohrát finále, nebo být čtvrtý, ale ten titul tam není, takže to už takovou váhu nemá," uvedl.

Veselý za úspěch kromě spoluhráčů z Fenerbahce poděkoval také své srbské manželce Natalii a přiznal, že právě ona bude mít po narození syna hlavní slovo v případném návratu do NBA. "Někdy nad tím přemýšlím, dveře jsem si nezavřel. Nějaké nabídky byly, ale nijak vážné. Navíc to už není jen o mně, s manželkou a synem to je v Istanbulu super. Máme to blízko domů - jak do Česka, tak do Srbska," prohlásil s tím, že však klidně skončí s kariérou ve Fenerbahce.

V neděli Veselého čeká s Fenerbahce ve Vitorii zápas o třetí místo proti Realu Madrid a poté po dovolené historická účast na mistrovství světa. "Těším se na léto, až budu ležet u moře. Vyléčím se a pak uvidíme. Postup na mistrovství je pro český basketbal neskutečná věc a doufám, že budeme kompletní a něco uhrajeme," řekl.

Na šampionátu se Češi utkají s hvězdným výběrem USA, Japonskem a Tureckem. "Super soupeři, ještě začínáme s Amerikou. Nechci znít špatně, ale tam asi šanci nemáme. Oni budou mít dvanáct nejlepších hráčů na světě, ten zápas si musíme užít," uvedl Veselý, který v NBA za Denver a Washington odehrál 162 zápasů.

Veselý také přiznal, že po náročné sezoně se k reprezentaci připojí až v průběhu přípravy na mistrovství. "Zatím jsem nad tím nepřemýšlel, ale nejprve si chci odpočinout, jet k moři a pak individuálně trénovat v Bělehradě. A podle zdraví, jak se budu cítit, uvidím. Ví to všichni v repre, že se nebudu připravovat hned od začátku. Data ale říkat nebudu, nejdřív se musím dát do pořádku," prohlásil.