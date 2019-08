Veselá povaha Bouzková doufá, že sezonu dohraje na vítězné vlně

New York - Tenistce Marii Bouzkové jen tak něco dobrou náladu nezkazí. "Nic mě nenapadá," usmála se jednadvacetiletá česká naděje po vyřazení v prvním kole US Open, ve kterém ji dělily dva míče od postupu.

Bouzková vedla ve Flushing Meadows nad Australankou Aljou Tomljanovicovou 6:1, 5:2 a za stavu 5:3 byl stav při jejím podání 30:30. K mečbolu se ale nedostala, získala už jen jeden z dvanácti závěrečných gamů a duel ztratila 6:1, 5:7 a 1:6.

Mnozí by kurt opouštěli naštvaní a někdo by roztřískal vzteky raketu. Bouzková se ale ještě u dvorce fotila s fanoušky a usmívala se. "Fandili mi dvě a půl hodiny, tak si to zaslouží," pronesla a doplnila: "Musí se to asi brát s klidem, jinak bych se z toho asi zbláznila. Snažím se to brát tak nějak v pohodě. Není to konec světa."

Vítězství se podle svých slov Bouzková nezalekla. "Ke konci jí tam všechno spadlo. Na konci druhého setu trefila asi deset lajn. Zlepšila svoji hru. Já jsem začala hrát trošku krátce a ona toho naplno využila. Zasloužila si to," mínila Češka.

Vítězka juniorky na US Open z roku 2014 hrála teprve počtvrté v hlavní soutěži na grandslamu a poprvé nemusela projít kvalifikací. "Je to nová zkušenost a mám na čem stavět. Přeci jen jsem hrála super zápas a dobré výměny s kvalitní soupeřkou, i když jsem druhý i třetí set prohrála. Cítila jsem se dobře," uvedla Bouzková.

Do New Yorku přijela povzbuzena červencovým titulem na turnaji ITF v Kazachstánu a srpnovým semifinále na velkém turnaji WTA v Torontu. Uspěla tam v kvalifikaci a poté přešla mimo jiné přes Američanku Sloane Stephensovou, Lotyšku Jelenu Ostapenkovou, vzala set Rumunce Simoně Halepové, která pak zápas vzdala, a až v semifinále nestačila na svůj předobraz Serenu Williamsovou z USA.

"Je ještě brzo mluvit o životním turnaji, to se teprve ukáže," ohlížela se za Torontem Bouzková. Jasné je, že díky tomu pronikla až na 56. místo světa. "Přišlo mi strašně moc gratulací. Doteď mám ještě bordel na instagramu a množství nepřečtených zpráv. Rodiče navíc celý týden nespali kvůli časovému posunu," uvedla.

Nadšením sršela z prvního střetu s třiadvacetinásobnou grandslamovou šampionkou Serenou Williamsovou, které dokonce vzala set. "To je splněný sen. Vidím, že mě to nakoplo. Doufám, že toho do konce sezony využiju," řekla Bouzková.

O Sereně Williaksové mluví s respektem. Obdivuje bojovnost Američanky a označuje ji za nejlepší tenistku historie. "Taťka mi založil údery na její technice, bekhend a trošku i forhend. I proto se k ní maličko přirovnávám v tomhle ohledu," řekla.

Údery má možná trochu podobné jako Williamsová, ale ve srovnání s ní má mnohem menší svaly. "V tom ji nedoženu. Ani se nesnažím, příroda by mi to nepovolila. Asi by mě chytili na doping, kdybych se jí pokoušela vyrovnat," vtipkovala.

Z Ameriky tak odjede povzbuzena. "Každopádně se cítím lépe než kdykoliv dřív a ani tahle porážka mi náladu nezkazí. Pár dnů si odpočinu a budu se snažit zakončit sezonu na vítězné vlně," plánovala turnaje v Kuang-čou, Wu-chanu a Pekingu.