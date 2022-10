Verstappen zaútočí ve Velké ceně Mexika F1 na rekordy

Mexiko - Nizozemský jezdec Max Verstappen má sice jistý titul mistra světa formule 1 a jeho tým Red Bull ovládl Pohár konstruktérů, přesto mají oba piloti stáje před víkendovou Velkou cenou Mexika další motivaci. Pětadvacetiletý Nizozemec se může stát prvním jezdcem v historii, který získá v jedné sezoně 14 výher, a v případě triumfu stanoví nové bodové maximum. Jeho kolega Sergio Pérez chce poprvé uspět před domácími fanoušky a vrátit se na druhé místo průběžného pořadí.

"Jak by to vypadalo, kdyby bylo poslední kolo a já vedl před Pérezem? Vyhrál bych. Jako tým se vždy snažíme být první a druzí, ale jako jezdec chci vždy vyhrávat," řekl před pár dny Verstappen.

Rodák z belgického Hasseltu obhajuje v Mexiku loňské vítězství a může zde uspět počtvrté. Minulý týden vyhrál v Austinu třináctý závod v sezoně a vyrovnal rekord Michaela Schumachera (2004) a Sebastiana Vettela (2013). Na kontě má 391 bodů a od maxima Lewise Hamiltona ze sezony 2019 ho dělí jen 22. I tenhle rekord by v případě vítězství v Mexiku pokořil. Pomáhají mu i prémiové body za nejrychlejší kolo závodu a ze sprintů.

Dvaatřicetiletý Pérez zaútočí v Mexiku na první domácí triumf, nejlépe zde byl vloni třetí. Rodák z Guadalajary vyhrál dosud v F1 čtyři závody, pokud by ale uspěl před svými fanoušky, bylo by to pro něj mimořádné. Mexičana dělí v průběžném pořadí MS dva body od druhého Charlese Leclerca z Ferrari.

"Nepotřebuji, aby mi někdo něco daroval. V minulých sezonách jsem toho dokázal dost, aniž bych dostal cokoliv zadarmo. Soustředím se na svou práci. Chci předvést to nejlepší a vyhrát," uvedl Pérez pro ESPN.

Naději na první triumf v sezoně má také Mercedes. Sedminásobný mistr světa Hamilton po něm sahal už v minulém závodě v USA, tehdy ho ale šest kol před cílem sesadil z vedoucí příčky Verstappen. "Stříbrné šípy" živí tři závody před koncem sezony šanci na druhé místo v Poháru konstruktérů, od druhého Ferrari je dělí 53 bodů.

"Nedokážu říct, co by to pro nás znamenalo. Už jen proto, co se stalo v posledním závodě minulého roku, nebo jak jsme na tom byli letos na začátku sezony. Vítězství by pro nás bylo obrovským triumfem," doplnil Hamilton.

Okruh bratrů Rodríguezových je díky umístění 2285 metrů nad mořem nejvýše položenou tratí v kalendáři. Vysoká nadmořská výška a řidší vzduch ovlivňuje u vozů aerodynamiku, chlazení nebo sílu motoru. Po dvacátém závodě sezony se už pojedou jen Grand Prix Brazílie a Abú Zabí.

Velká cena Mexika začne dvěma pátečními tréninky. V tom prvním dostane v týmu Alpine prostor Jack Doohan, syn motocyklové legendy Micka Doohana. Po sobotním třetím tréninku se pojede od 22:00 SELČ kvalifikace. Závod odstartuje v neděli od 21:00.