Verstappen vyhrál Velkou cenu Nizozemska F1 a vrátil se do čela MS

Zandvoort (Nizozemsko) - Velkou cenu Nizozemska formule 1 vyhrál domácí pilot Max Verstappen. Jezdec Red Bullu zvítězil před obhájcem titulu Lewisem Hamiltonem z Mercedesu a posunul se před něj na první místo průběžného pořadí mistrovství světa.

Verstappen odstartoval z pole position a bez problémů odrazil oba Hamiltonovy pokusy dostat se do čela pomocí dřívější zastávky v boxech. Na okruhu v Zandvoortu, kam se formule 1 vrátila po 36 letech, si v bouřlivé atmosféře před 70 tisícovkami fanoušků připsal sedmý triumf v sezoně.

"Jak můžete slyšet, je to neuvěřitelné," poukázal na nadšené tribuny Verstappen. "Očekávání byla obrovská, ale není snadné je naplnit. Proto jsem rád, že se mi to povedlo a ještě jsem se dostal do čela šampionátu," dodal.

Sedminásobný mistr světa Hamilton, za kterým si pro třetí místo dojel jeho týmový kolega Valtteri Bottas, promarnil šanci připsat si 100. vítězství v kariéře. Šestatřicetiletý Brit po třinácti závodech sezony na druhém místě pořadí ztrácí tři body.

Hamilton se o tzv. undercut poprvé pokusil v 21. kole, ale Verstappen okamžitě zareagoval a udržel se před jezdcem Mercedesu. Do vedení se díky tomu dostal Bottas, ale na opotřebovaných gumách v čele vydržel jen deset kol.

Poté se před něj bez potíží dostali Verstappen i Hamilton, který druhou zastávku v boxech načasoval na 40. kolo. Avšak i tentokrát si třiadvacetiletý pilot Red Bullu rychlou odpovědí první místo pohlídal.

"Cítili jsme šanci, ale načasovali jsme to špatně. Také jsem nečekali, že Verstappen zajede pro tvrdou sadu pneumatik, ale tak to prostě někdy chodí," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff. "Jel jsem od začátku do konce na plný plyn, ale Red Bull byl dnes příliš dobrý," dodal Hamilton.

Závěr oživil menší kontroverzí Bottas, jenž Hamiltonovi navzdory zákazu od vedení týmu vzal čas za nejrychlejší kolo. Britský jezdec musel potřetí do boxů, bonusový bod v posledním kole získal zpět a do cíle dojel se ztrátou 21 sekund na Verstappena.

"Nesnažil jsem se zajet nejrychlejší kolo," řekl Bottas, kterého se zastal i Wolff. "Na obrazovkách jsme viděli, že zpomaluje. Ale pro jistotu jsme ho k tomu ještě vyzvali přes vysílačku," řekl šéf Mercedesu.

Pořadí Velké ceny Nizozemska: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:30:05,395, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -20,932, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -56,460, 4. Gasly (Fr./Alpha Tauri), 5. Leclerc (Mon./Ferrari), 6. Alonso (Šp./Alpine), 7. Sainz (Šp./Ferrari), 8. Pérez (Mex./Red Bull), 9. Ocon (Fr./Alpine), 10. Norris (Brit./McLaren) všichni -1 kolo. Nejrychlejší kolo: Hamilton. Průběžné pořadí MS (po 13 z 22 závodů): 1. Verstappen 224,5 b., 2. Hamilton 221,5, 3. Bottas 123, 4. Norris 114, 5. Pérez 108, 6. Leclerc 92, 7. Sainz 89,5, 8. Gasly 66, 9. Ricciardo (Austr./McLaren) 56, 10. Alonso 46. Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 344,5, 2. Red Bull 332,5, 3. Ferrari 181,5, 4. McLaren 170, 5. Alpine 90, 6. Alpha Tauri 84, 7. Aston Martin 53, 8. Williams 20, 9. Alfa Romeo 3.