Verstappen vyhrál v Monze a má rekordní desáté vítězství za sebou

Monza (Itálie) - Mistr světa Max Verstappen vyhrál desátý závod formule 1 za sebou a vytvořil nový rekord. Po dnešním triumfu ve Velké ceně Itálie na rychlém okruhu v Monze se suverén sezony odpoutal v historické statistice od Sebastiana Vettela, který do letoška nejdelší šňůru triumfů předvedl v roce 2013. Nizozemský pilot obhájil loňské prvenství, vyhrál dvanáctou z dosavadních čtrnácti Grand Prix v tomto roce a 47. v kariéře.

"Nikdy bych si nepomyslel, že je tenhle rekord možný. Ale je to čirá statistika," komentoval Verstappen rekordní sérii.

Stáj Red Bull ovládla patnáctý závod za sebou, což je také rekord. V této sezoně udržela neporazitelnost a vybojovala šestý double, protože druhý projel cílem týmový kolega Sergio Pérez. Třetí skončil vítěz sobotní kvalifikace Carlos Sainz z domácí stáje Ferrari. Verstappen vede pořadí šampionátu před Pérezem už o 145 bodů a má na dosah třetí titul za sebou. Průběžně třetí Fernando Alonso z Aston Martinu se tentokrát musel spokojit s devátým místem, kterým zopakoval nejhorší výsledek v sezoně.

Závod nezačal pole plánu. Jezdci absolvovali nezvykle dvě zaváděcí kola, v tom prvním totiž odstavil Júki Cunoda z AlphaTauri porouchaný vůz a bylo třeba ho odklidit. Nestihlo se to včas, start byl odložen o 15 minut a závod zkrácen z 53 na 51 okruhů. Po opakované startovací proceduře už se mohlo začít a první metry nepřinesly změnu pořadí v čele. Verstappen Sainze nepředjel a za ním pozici udržel druhý pilot Ferrari Charles Leclerc.

První čtvrtina závodu se nesla ve znamení marné Verstappenovy snahy připravit si předjížděcí manévr, pátému Pérezovi se zase nedařilo dostat před George Russella z Mercedesu. A když už se mu to podařilo, stalo se tak mimo trať, pozice si proto sami hned vyměnili. Vzápětí přišla Verstappenova chvíle. Nizozemec využil Sainzovo probrždění, po strhujícím souboji šel v 15. kole do čela a od té doby si už jel vlastní závod.

"Byli jsme rychlí, ale Ferrari mělo super maximální rychlost. Věděl jsem, že závod bude dlouhý, že musím být trpělivý a počkat si na správný okamžik. Ale museli jsme si to dneska tvrdě odpracovat," konstatoval Verstappen. Sainz byl spokojený, jak se v souboji s mistrem světa držel. "Těžší už to být nemohlo, to si ani neumíte představit. Dělal jsem všechno, abych se ubránil. Trochu musíme zapracovat na zacházení s pneumatikami, tím jsme ztráceli rychlost, ale dnes jsme byli za Red Bullem ti nejlepší," uvedl Sainz.

Chvíli poté, co závod dostal obvyklého lídra, si i Pérez přece jen poradil s Russellem a mohl se vydat stíhat obě ferrari. Útočit začal po výměnách pneumatik, v jednu chvíli se dostal i do kontaktu s Leclercem, ale před cílovou rovinkou 32. kola už byl úspěšný. Brzy se dotáhl i na Sainze a po několika pokusech nakonec pět kol před cílem nechal za sebou i jeho.

"Předjíždění bylo hrozně těžké, mnohem tvrdší, než jsme si mysleli. Myslím, že nám na rovinkách trochu chyběla rychlost. Z Paraboliky (zatáčka) jsem několikrát dobře vyjel, ale nestačilo to, tak byl ten boj s oběma ferrari docela bláznivý," řekl Pérez.

Týmoví kolegové v rudých vozech se ve zbytku závodu přetahovali před domácími tifosi o třetí místo, někdy i na hraně rizika, a nakonec si pro premiérové letošní umístění na stupních vítězů dojel Sainz. "Proti Charlesovi to byl tvrdý boj, ale vždy s rozumem," podotkl Sainz.

S odstupem za Leclercem se umístili oba piloti Mercedesu Russell a Lewis Hamilton, kteří během závodu obdrželi každý pětisekundovou penalizaci za incident na trati. Trest na jejich pořadí nic nezměnil.

Velká cena Itálie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monze: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:13:41,143, 2. Pérez (Mex./Red Bull) -6,064, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -11,193, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -11,377, 5. Russell -23,028, 6. Hamilton (oba Brit./Mercedes) -42,679. Nejrychlejší kolo: Piastri (Austr./McLaren). Průběžné pořadí MS (po 14 z 22 závodů): 1. Verstappen 364 b., 2. Pérez 219, 3. Alonso (Šp./Aston Martin) 170, 4. Hamilton 164, 5. Sainz 117, 6. Leclerc 111. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 583, 2. Mercedes 273, 3. Ferrari 228, 4. Aston Martin 217, 5. McLaren 115, 6. Alpine 73.