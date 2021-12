Verstappen vyhrál v Abú Zabí titul mistra světa F1, Mercedes protestuje

Abú Zabí - Max Verstappen z Red Bullu vyhrál dramatickou Velkou cenu Abú Zabí formule 1 a po bitvě v posledním kole závěrečného závodu sezony se stal poprvé mistrem světa. Nizozemský pilot rozhodl o premiérovém triumfu díky čerstvé sadě nejměkčích pneumatik, kterou vyměnil pět kol před koncem při jízdě za safety carem. Díky nim předjel v posledním kole restartovaného závodu rivala Lewise Hamiltona z Mercedesu. Brit skončil druhý a rekordního osmého titulu v kariéře se nedočkal.

Mercedes ale podal proti výsledku závodu dva protesty. Jednak se mu nelíbilo rozhodnutí vedení závodu, které mělo nesprávně vést proceduru restartu a umožnilo v napínavém závěru pětici jezdců - Landu Norrisovi, Fernandu Alonsovi, Estebanu Oconovi, Charlesi Leclercovi a Sebastianu Vettelovi - předjet zpomalovací vůz. Díky tomu se Verstappen přiblížil k Hamiltonovi, jehož v závěru udolal. Další protest "Stříbrných šípů" směřoval k Nizozemcově jízdě za safety carem.

Vestappen nicméně po dojezdu bouřilivě slavil, stejně jako jeho otec Jos, a se slzami v očích. "Je to neuvěřitelné. Po celý závod jsme se snažili bojovat a pak přišla v závěrečném kole taková šance. Nevím, co říct. Náš tým a (dodatavel motorů) Honda si to zaslouží. Konečně se ke mně přiklonilo trochu štěstí," řekl před televizními kamerami Verstappen.

"Jsem strašně rád. Když jsme se dali dohromady, bylo naším cílem vyhrát šampionát a teď jsme to dokázali. Lewis je ale úžasný pilot a soupeř, takže to bylo velmi těžké. V tomhle závodě to mohlo dopadnout jakkoliv. Příští rok se vrátíme a pokusíme se to zopakovat," doplnil Verstappen.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Hasseltu vybojoval desáté vítězství v sezoně, dvacáté v kariéře a ukončil pětiletou vládu Hamiltona ve formuli 1. V konečné klasifikaci měl i díky nejrychlejšímu kolu v závodě o osm bodů více než jeho rival. Triumf v Poháru konstruktérů získal Mercedes, který mezi týmy uspěl poosmé za sebou.

"V první řadě chci Maxovi a jeho týmu pogratulovat. Myslím, že jsme tento rok odvedli skvělou práci. Všichni v týmu a továrně celou sezonu tvrdě makali. Jsem vděčný, že s nimi mohu tuhle cestu sdílet. Do poslední části sezony jsme dali vše a nikdy se nevzdali, což je to nejdůležitější," uvedl Hamilton.

Start závodu se povedl nejlépe Britovi, který se díky lepší akceleraci dostal v první zatáčce před Verstappena. Nizozemec se mu to snažil vrátit, při předjížděcím manévru ale Hamiltona vytlačil a tomu nezbylo nic jiného, než se vrátit před něj za cenu zkrácení tratě. Vedení závodu jezdce Mercedesu nijak nepotrestalo a ponechalo jej ve vedení.

Verstappen, který navíc musel od kvalifikace jet na červené, nejměkčí směsi, začal postupně ztrácet a zajel ve 14. kole pro nové pneumatiky. Na jeho zastávku zareagoval i Mercedes, jenž Hamiltona také povolal k pit stopu, a Brit dál navyšoval náskok.

Verstappenovi pomohl ve 20. kole týmový kolega Sergio Pérez, který se na opotřebovaných pneumatikách srdnatě bránil před Hamiltonem. Přestože Nizozemec stáhl ztrátu na necelé dvě sekundy, v dalších kolech mu pilot Mercedesu opět ujížděl.

"Checovi (Pérezovi) chci také poděkovat. Je to skvělý týmový parťák. Všichni v týmu ví, že je miluju, a doufám, že budeme dalších deset patnáct let spolu. Nechci nic měnit. Pokud o to budou stát, toužím s nimi být do konce života," uvedl Verstappen.

V 36. kole skončil Antonio Giovinazzi z Alfy Romeo a vedení závodu aplikovalo režim virutálního safety caru. Verstappen nasadil čerstvé tvrdé pneumatiky, a i když zpočátku Hamiltona doháněl, Brit náskok dál pohodlně držel nad 11 sekund. Když už se zdálo, že si dojede pro rekordní osmý titul, kterým by se osamostatnil v čele historického žebříčku před Michaelem Schumacherem, po souboji s Mickem Schumacherem havaroval Nicolas Latifi a na trať vyjel zpomalovací vůz. Red Bull toho využil a nasadil Verstappenovi nejměkčí směs.

Poté co vedení závodu povolilo k nevoli Mercedesu předjet pět závodníků o kolo zpomalovací vůz, zařadil se Verstappen přímo za Hamiltona. "To není správné rozhodnutí," zlobil se ve vysílačce šéf týmu Toto Wolff. V posledním kole došlo na restart závodu a Nizozemec na čerstvějších a rychlejších pneumatikách Brita udolal.

Nepovedenou rozlučku s kariérou zažil v Abú Zabí Kimi Räikkönen. Světovému šampionovi z roku 2007 selhaly ve 27. kole brzdy a musel vůz odstavit v boxech Alfy Romeo. Finský pilot při rekordním 349. startu závod nedokončil. Později odstoupil i George Russell, který se loučil s Williamsem a od příští sezony bude jezdit za Mercedes.

Velká cena Abú Zabí, závěrečný závod MS vozů formule 1: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:30:17,345, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -2,256, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -5,173, 4. Cunoda (Jap./AlphaTauri) -5,692, 5. Gasly (Fr./AlphaTauri) -6,531, 6. Bottas (Fin./Mercedes) -7,463, 7. Norris (Brit./McLaren) -59,200, 8. Alonso (Šp./Alpine) -1:01,708, 9. Ocon (Fr./Alpine) -1:04,026, 10. Leclerc (Mon./Aston Martin) -1:06,057. Nejrychlejší kolo: Verstappen. Konečné pořadí MS (po 22 z 22 závodů): 1. Verstappen 395,5, 2. Hamilton 387,5, 3. Bottas 226, 4. Pérez (Mex./Red Bull) 190, 5. Sainz 164,5, 6. Norris 160, 7. Leclerc 159, 8. Ricciardo (Austr./McLaren) 115, 9. Gasly 110, 10. Alonso 81. Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 613,5, 2. Red Bull 585,5, 3. Ferrari 323,5, 4. McLaren 275, 5. Alpine 155, 6. AlphaTauri 142, 7. Aston Martin 77, 8. Williams 23, 9. Alfa Romeo 13.