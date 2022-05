Verstappen vyhrál premiérový závod F1 v Miami a snížil Leclercův náskok

Miami (USA) - Premiérovou Velkou cenu Miami vozů formule 1 vyhrál Max Verstappen z Red Bullu. Úřadující mistr světa porazil na trati v Miami Gardens druhého Charlese Leclerca z Ferrari a snížil jeho náskok v čele průběžného pořadí šampionátu na 19 bodů. Získal také prémiový bod za nejrychlejší kolo v závodě. Třetí skončil Leclercův týmový kolega Carlos Sainz.

"Byl to neskutečný závod, hodně fyzicky náročný. Myslím, že jsme ho udělali napínavý až do konce. Jsem hrozně rád, že jsem zde v Miami vyhrál. Po těch minulých dnech jsme se hodně zlepšili. Byla to pro nás neskutečná neděle," uvedl po dojezdu před televizními kamerami Verstappen, který získal 23. vítězství v kariéře a druhé za sebou.

O svém třetím triumfu v letošním ročníku rozhodl čtyřiadvacetiletý nizozemský jezdec v devátém kole, kdy se prohnal přes vítěze sobotní kvalifikace Leclerca a udržel vedení až do cíle. Nic na tom nezměnila v závěru snaha monackého pilota, který se snažil využít předchozího vyjetí safety caru.

"Ke konci jsem věřil, že bych mohl Maxe dostat, ale byli dnes rychlejší. Musíme dál bojovat. Důležité budou novinky na voze a snad se v příštích závodech zlepšíme. Prožíváme vzrušující úvod sezony a je krásné něco takového vidět," řekl Leclerc.

Velká cena Miami se konala poprvé v historii. Šlo o první letošní podnik v USA, kde se pojede ještě v říjnu v Texasu. V zázemí si ho nenechala ujít řada celebrit jako bývalý fotbalista David Beckham, tenisové sestry Serena a Venus Williamsovy, herci Mila Kunisová s Ashtonem Kutcherem nebo basketbalová legenda Michael Jordan.

Start vyšel dobře Verstappenovi, který se prohnal kolem Sainze na druhé místo. Naopak Lewis Hamilton z Mercedesu se propadl o dvě příčky na osmou pozici, jeho týmový kolega Russell dokonce ztratil tři místa a byl patnáctý. Vedení držel vítěz kvalifikace Leclerc.

Při nájezdu do devátého kola však Verstappen na Leclerca zaútočil a dostal se do čela. Monačan poté při nájezdu do jedné ze zatáček probrzdil a ztratil další vteřinu na nizozemského soupeře. Ve 20. kole měl potíže Verstappenův týmový kolega Sergio Pérez, který na okamžik ztratil výkon. Mexičan ztratil na třetího Sainze další tři vteřiny, mohl ale pokračovat dál.

Jako první z čela zastavil pro výměnu pneumatik Leclerc v 25. kole. O dvě kola později následoval Verstappen. Oba jezdci nasadili nejtvrdší směs pneumatik, s níž chtěli dojet až do cíle. Verstappen následně zvýšil svůj náskok na více než sedm vteřin a tento trhák kontroloval.

Šestnáct kol před koncem havaroval Lando Norris s Pierrem Gaslym a na trať byl povolán zpomalovací vůz. Toho využil čtvrtý Pérez, který přezul na nové a měkké pneumatiky. Mexičan proto po restartu zaútočil na třetího Sainze. I když se mu pět kol před koncem podařilo přes soupeře dostat, při nájezdu do zatáčky probrzdil a Sainz mu manévr oplatil.

"S Checem (Pérezem) to na střední sadě bylo hodně náročné. Klouzalo to a kvůli horku to nebylo jednoduché. Nicméně jsme to a zvládli a je to slušný výsledek. Od toho se můžeme odrazit," řekl Sainz.

Boj o vítězství nevzdal ani Leclerc, který se dlouho díky DRS držel za Verstappenem, k většímu útoku se ale nedostal. Hned za piloty Red Bullu a Ferrari skončili na pátém a šestém místě Russell s Hamiltonem z Mercedesu. Závod nedokončil Sebastian Vettel z Aston Martinu, do nějž v závěru narazil Mick Schumacher z Haasu.

Mistrovství světa bude pokračovat 22. května Velkou cenou Španělska v Barceloně.

Velká cena Miami, závod mistrovství světa vozů formule 1: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:34:24,258, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -3,786, 3. Sainz (Šp./Ferrari) -8,229, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -10,638, 5. Russell (Brit./Mercedes) -18,582, 6. Hamilton (Brit./Mercedes) -21,368, 7. Bottas (Fin./Alfa Romeo) -25,073, 8. Ocon (Fr./Alpine) -28,386, 9. Alonso (Šp./Alpine) -32,128, 10. Albon (Thaj./Williams) -32,365 Nejrychlejší kolo: Verstappen. Průběžné pořadí MS (po 5 z 22 závodů): 1. Leclerc 104 b., 2. Verstappen 85, 3. Pérez 66, 4. Russell 59, 5. Sainz 53, 6. Hamilton 36, 7. Norris (Brit./McLaren) 35, 8. Bottas 30, 9. Ocon 24, 10. Magnussen (Dán./Haas) 15. Pohár konstruktérů: 1. Ferrari 157, 2. Red Bull 151, 3. Mercedes 95, 4. McLaren 46, 5. Alfa Romeo 31, 6. Alpine 28, 7. Alpha Tauri 16, 8. Haas 15, 9. Aston Martin 5, 10. Williams 2.