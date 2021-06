Verstappen vyhrál Grand Prix Štýrska F1 stylem start - cíl a vede už o 18 bodů

Spielberg (Rakousko) - Nizozemský jezdec Max Verstappen vyhrál stylem start - cíl Velkou cenu Štýrska vozů formule 1 a navýšil svůj náskok v čele mistrovství světa před Lewisem Hamiltonem na 18 bodů. Pilot Red Bullu nedal britskému rivalovi žádnou možnost k předjetí. Hamilton při obhajobě loňského vítězství bral alespoň vedle druhého místa prémiový bod za nejrychlejší kolo v závodě. Třetí příčku uhájil jeho týmový kolega z Mercedesu Valtteri Bottas.

Verstappen si dojel ve Spielbergu pro čtvrté vítězství v sezoně a 14. celkově. Zároveň navázal na předchozí triumfy z Red Bull Ringu v letech 2018 a 2019, po Velké ceně Francie ovládl druhý podnik po sobě.

"Nikdy nevíte, jak který závod skončí, ale dopadlo to dobře. Cítil jsem, že máme dobré nastavení vozu," uvedl po závodě před televizními kamerami Verstappen. "Výsledek je skvělý, ale musíme ho zopakovat i příští týden. Zároveň je třeba se podívat co udělat lépe. Vypadá to pro náš tým zatím velmi dobře, ale nesmíme polevit. Jsem přesvědčený, že můžeme tyhle výkony opakovat dál," řekl Verstappen.

Třiadvacetiletý Nizozemec pokračuje ve snaze o sesazení sedminásobného šampiona Hamiltona z trůnu. Navýšit náskok bude moci opět příští týden, kdy se na trati ve Spielbergu pojede Velká cena Rakouska.

"Jsou rychlejší. Prostě rychlejší. Z tohohle hlediska toho prostě moc dělat nemůžu. Potřebujeme najít něco, co by zvedlo náš výkon. Nějaký upgrade a musíme na ně dál tlačit," posteskl si Hamilton. "Byl jsem v tom závodě trochu osamocený. Snažil jsem se držet krok, ale jejich rychlost je jinde. Museli udělat nějaké změny. Je nemožné se na ně teď dotáhnout. I tak jsme ale získali pěknou porci bodů," řekl jezdec Mercedesu.

Red Bull startoval na domácí trati z pole position poprvé v historii a Verstappen toho od začátku využil. Po startu udržel za sebou i Hamiltona a zajížděl jedno nejrychlejší kolo za druhým. Problémy měl naopak Pierre Gasly, jenž při hromadné kolizi ve třetí zatáčce ulomil kolo a závod pro něj skončil. Na stejnou nehodu doplatili i Nicolas Latifi z Williamsu a Charles Leclerc z Ferrari, kteří se propadli na chvost pole.

Zatímco Verstappen měl na Hamiltona po deseti kolech náskok tří vteřin, problémy s vozem potkaly Landa Norrise, jehož pomalejšího tempa využili k předjetí jak Sergio Pérez, tak Bottas.

Závod jinak příliš vzruchu nenabídl. Jediná změna na předních příčkách přišla v 28. kole, kdy měl Pérez při zastávce v boxech problémy s výměnou levé zadní pneumatiky a ztratil 4,2 vteřiny. Toho využil Bottas a díky své rychlé zastávce ho při návratu na trať předstihl. Naopak vedoucí Verstappen přečkal výměnu gum bez komplikací a držel se dál bezpečně před Hamiltonem.

Další smolný závod absolvoval George Russell, který s williamsem sice v první polovině atakoval bodované příčky, ale později musel kvůli potížím s motorem odstoupit.

V závěru Red Bull nasadil Pérezovi čerstvější pneumatiky, aby zkusil v posledních kolech Bottase ještě atakovat, nicméně to už Mexičan nestihl a dojel o necelou půlvteřinu čtvrtý. Navíc přišel na poslední chvíli o prémiový bod za nejrychlejší kolo, který mu vzal po své dodatečné zastávce v boxech Hamilton.

"Jsme úplně odstřelení. Byl to první závod po osmi letech, kdy nám chybělo tempo. Budeme se ale dál snažit dělat maximum, a to bránit se. Neměli jsme dnes žádné páky na to, abychom vyhráli, ale boj ještě neskončil," slíbil šéf Mercedesu Toto Wolff.

Velká cena Štýrska formule 1 ve Spielbergu:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:22:12,925, 2. Hamilton (Brit./Mercedes) -35,743, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -46,907, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -47,434, 5. Norris (Brit./McLaren), 6. Sainz (Šp./Ferrari), 7. Leclerc (Mon./Ferrari), 8. Stroll (Kan./Aston Martin), 9. Alonso (Šp./Alpine), 10. Cunoda (Jap./AlphaTauri) všichni -1 kolo. Nejrychlejší kolo: Hamilton. Průběžné pořadí MS (po 8 z 23 závodů): 1. Verstappen 156 b., 2. Hamilton 138, 3. Pérez 96, 4. Norris 86, 5. Bottas 74, 6. Leclerc 58. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 252, 2. Mercedes 212, 3. McLaren 120, 4. Ferrari 108, 5. AlphaTauri 46, 6. Aston Martin 44, 7. Alpine 31, 8. Alfa Romeo 2.