Verstappen vyhrál doma v Nizozemsku a má desátý triumf v sezoně F1

Zandvoort (Nizozemsko) - Úřadující mistr světa formule 1 Max Verstappen po roce opět vyhrál domácí Velkou cenu Nizozemska. Pilot Red Bullu si připsal desátou výhrou v sezoně a zvýšil náskok v průběžném pořadí.

Na druhém místě skončil George Russell z Mercedesu, třetí byl Charles Leclerc z Ferrari, který se vrátil na druhé místo šampionátu. Na kontě má 201 bodů stejně jako třetí Sergio Pérez z Red Bullu, jenž byl dnes pátý.

Verstappen odstartoval z pole position a dlouho to vypadalo, že si dojede pro další bezproblémové vítězství. Jenže Mercedesu vyšla sázka na odlišnou strategii a Russell i Lewis Hamilton byli rychlejší a stahovali Verstappenův náskok.

Verstappena ale zachránil safety car v 56. kole. Jezdec Red Bullu stihl vyměnit gumy a útok jezdců Mercedesu odrazil. Hamilton se sice díky tomu dostal do vedení, ale na pomalejší sadě pneumatik.

Sedminásobný mistr světa proto v 60. kole hned po ukončení fáze safety caru o vedení přišel, poté co ho předjel Verstappen, a postupně se propadl až na čtvrté místo. Hamilton stále čeká na první výhru od prosincového triumfu v Saúdské Arábii.

"Měli jsme dvě možnosti. Lewis mohl zajet do boxů, přijít o místo a museli bychom obětovat George. Nebo stáhnout oba do boxů, ale to by byl okamžitý konec. Byla šance, tak jsme rozhodli riskovat," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

"Nebyl to snadný závod. Vždycky je to trochu s otazníkem, ale tentokrát jsme při safety caru rozhodli správně," přidal Verstappen. "Před safety carem jsem si věřil taky, ale bylo jasné, že jsme o trochu pomalejší," dodal.

Verstappen čtvrtým triumfem za sebou potvrdil nadvládu v sezoně a v čele průběžného pořadí má po 15 z 22 závodů 310 bodů. Další může přidat za týden ve Velké ceně Itálie v Monze.

Pořadí Velké ceny Nizozemska: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:36:42,773, 2. Russell (Brit./Mercedes) -4,071, 3. Leclerc (Mon./Ferrari) -10,929, 4. Hamilton (Brit./Mercedes) -13,016, 5. Pérez (Mex./Red Bull) -18,168, 6. Alonso (Šp./Alpine) -18,754, 7. Norris (Brit./McLaren) -19,306, 8. Sainz (Šp./Ferrari) -20,916, 9. Ocon (Fr./Alpine) -21,117, 10. Stroll (Kan./Aston Martin) -22,459. Nejrychlejší kolo: Verstappen. Průběžné pořadí MS (po 15 z 22 závodů): 1. Verstappen 310 b., 2. Leclerc 201, 3. Pérez 201, 4. Russell 188, 4. Sainz 175, 6. Hamilton 158, 7. Norris 82, 8. Ocon 66, 9. Alonso 59, 10. Bottas (Fin./Alfa Romeo) 46. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 511, 2. Ferrari 376, 3. Mercedes 346, 4. Alpine 125, 5. McLaren 101, 6. Alfa Romeo 51, 7. Haas 34, 8. Alpha Tauri 29, 9. Aston Martin 25, 10. Williams 4.