Verstappen v Rakousku obhájil a ukončil nadvládu Mercedesu

Spielberg (Rakousko) - Max Verstappen ze stáje Red Bull obhájil vítězství ve Velké ceně Rakouska formule 1 a ukončil dosavadní nadvládu pilotů Mercedesu v sezoně. Stříbrné šípy nebyly tentokrát vůbec ve hře o prvenství, k němu směřoval z pole position Charles Leclerc z Ferrari, ale stejně jako v únoru v Bahrajnu se ho po triumfu v kvalifikaci nedočkal.

Dvě kola před cílem jej skvěle jedoucí Nizozemec předjel, byť manévrem na hranici pravidel, při kterém dopustil vzájemný kontakt. Incident se stal předmětem vyšetřování závodních komisařů a teprve tři a půl hodiny po průjezdu cílem padl verdikt, že Verstappen regule neporušil a výsledky tedy oficiálně platí.

Mercedes na stupních vítězů nakonec nechyběl zásluhou Valtteriho Bottase. Lídr šampionátu Lewis Hamilton skončil až pátý za dalším smolařem devátého soutěžního víkendu Sebastianem Vettelem z Ferrari. Žádný jiný pilot neměl ve Spielbergu plný počet kol.

Elita formule 1 jako kdyby si na Red Bull Ringu vzala k srdci kritiku po předchozích spíše nudných závodech a na trati se odehrála celá řada bitev. Pro pozdějšího vítěze přitom domácí Grand Prix jeho týmu nezačala vůbec dobře, protože start z první řady pokazil a propadl se z druhého místa na osmé.

Postupně se ale propracoval vpřed, nečekaně snadno předjel i největší esa a obstaral infarktové finále. Na Leclerca v závěru opakovaně útočil a uspěl až v 69. kole v pravotočivé zatáčce, do níž vjel vnitřní stopou. Vůz nasměroval k vnějšímu kraji silnice, aby neměl soupeř místo, a kola vozů se při tom dotkla. První místo pak Verstappen nepustil a vybojoval šestý triumf v kariéře.

"Nemyslím, že bychom za to měli dostat penalizaci. Podruhé jsem brzdil trochu později v zatáčce. Z mého pohledu je tohle závodění. Je to tvrdé závodění, jinak bychom mohli zůstat doma," prohlásil Verstappen. "Pokud by tohle nebylo v závodech povoleno, jaký by pak mělo smysl být ve formuli 1," dodal.

Leclerc ze souboje jednadvacetiletých jezdců vyšel jako poražený a na poslední chvíli přišel o premiérové vítězství v kariéře. Předjetí po sporném manévru jen těžko trávil.

"Pro mne v autě to bylo celkem jasné. Nevím, jak to vypadalo zvenčí," řekl. "O kolo předtím to bylo všechno v pořádku, taky jsem byl na vnějšku a na výjezdu mi nechal prostor na šířku auta. V dalším kole ne, došlo ke kontaktu a já musel vyjet z trati, takže už jsem neměl šanci ho znovu předjet," dodal.

Šťastný víkend neabsolvoval ani jeho týmový kolega Vettel. V sobotní kvalifikaci nemohl kvůli technickým problémům zasáhnout do finálové části, ale po startu z devátého místa se brzy propracoval na dohled pódiu. Jenže další porci smůly si čtyřnásobný mistr světa vybral při první zastávce v boxech, protože při jeho příjezdu nebyli připraveni mechanici s pneumatikami.

Nakonec alespoň získal Hamiltonův skalp a víkend ukončil v dobré náladě. "Sice bych si rád odnesl něco z pódia, ale nakonec to byla zábava, užil jsem si to. Prostě jsem naháněl lidi vepředu a bylo to fajn," prohlásil.

Hamilton poprvé v sezoně skončil hůře než druhý. Britský pětinásobný šampion po penalizaci z kvalifikace kvůli ohrožení soupeře startoval až ze čtvrtého místa a v závodě se také on zdržel v depu. Při přezouvání pneumatik mu mechanici vyměnili i poškozené přední přítlačné křídlo, což jej stálo čas, a propadl se pořadím.

Výsledky Velká cena Rakouska vozů formule 1 ve Spielbergu:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:21:58,017, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -2,724, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -18,960, 4. Vettel (Něm./Ferrari) -19,610, 5. Hamilton (Brit./Mercedes) -22,805, 6. Norris (Brit./McLaren), 7. Gasly (Fr./Red Bull), 8. Sainz (Šp./McLaren), 9. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo), 10. Giovinazzi (It./Alfa Romeo) všichni -1 kolo.

Nejrychlejší kolo: Verstappen.

Průběžné pořadí (po 9 z 21 závodů): 1. Hamilton 197 b., 2. Bottas 166, 3. Verstappen 126, 4. Vettel 123, 5. Leclerc 105, 6. Gasly 43.

Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 363, 2. Ferrari 228, 3. Red Bull 169, 4. McLaren 52, 5. Renault 32, 6. Alfa Romeo 22, 7. Racing Point 19, 8. Toro Rosso 17, 9. Haas 16.