Verstappen si v Maďarsku dojel pro první pole position v kariéře

Budapešť - Kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska formule 1 vyhrál Max Verstappen z Red Bullu a poprvé v kariéře odstartuje do závodu z prvního místa. Druhou příčku na Hungaroringu nedaleko Budapešti obsadil Valtteri Bottas z Mercedesu, třetí byl obhájce titulu a lídr šampionátu Lewis Hamilton.

Verstappen si pro první kvalifikační triumf dojel v traťovém rekordu 1:14,572. Bottase na druhé příčce porazil pilot Red Bullu o 18 tisícin, zatímco vítěz rekordních šesti závodů v Maďarsku Hamilton už zaostal o dvě desetiny. Na čtvrtém a pátém místě se seřadili Charles Leclerc a Sebastian Vettel z Ferrari.

"Skvělé. Tohle mi pořád unikalo, mám obrovskou radost. Samozřejmě nás ještě čeká závod a ten je důležitější, ale i tohle je vzpruha pro tým," řekl Verstappen. "Jsem spokojený, protože v pátek jsem se v tréninku skoro nedostal na trať a pořád jsem tedy něco doháněl. Až dnes jsem se dostal trochu do rytmu," přidal Bottas.

"Do první zatáčky je to po startu hodně daleko, takže to bude zajímavé. Sice se tady moc dobře nepředjíždí, ale věřím, že jim dokážeme zatopit," prohlásil Hamilton, jenž usiloval o sedmou pole position na Hungaroringu, kterou by vyrovnal rekord okruhu slavného Michaela Schumachera.

Jednadvacetiletý Verstappen potvrdil dobrou formu z poslední doby, protože vyhrál dva z posledních tří závodů. Jeho dosavadním kvalifikačním maximem bylo sedm druhých míst, které však čtyřikrát dokázal proměnit ve vítězství. V probíhající sezoně se mu to povedlo před týdnem v Německu a také v Rakousku. Celkem vyhrál sedm Velkých cen.

Nedělní závod, který je posledním před tradiční měsíční přestávkou, odstartuje v 15 hodin. Vítězství bude obhajovat Hamilton, jemuž se minulou neděli v Německu v dešti vůbec nevedlo a na body se dostal až díky penalizaci dvou soupeřů. Pětinásobný mistr světa přesto vede průběžné pořadí se ziskem 225 bodů, druhý Bottas má 184 a třetí Verstappen 162.

Kvalifikace na Velkou cenu Maďarska:

1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:14,572, 2. Bottas (Fin./Mercedes) -0,018, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) -0,197, 4. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,471, 5. Vettel (Něm./Ferrari) -0,499, 6. Gasly (Fr./Red Bull) -0,878, 7. Norris (Brit./McLaren) -1,228, 8. Sainz (Šp./McLaren) -1,280, 9. Grosjean (Fr./Haas) -1,441, 10. Räikkönen (Fin./Alfa Romeo) -1,469.