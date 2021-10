Verstappen se pokusí v Turecku v bílém Red Bullu vrátit do čela F1

Istanbul - Ve speciálních bílých barvách připomínající první vítězství Hondy ve formuli 1 vyrazí tento víkend Max Verstappen do Velké ceny Turecka. Nizozemský jezdec Red Bullu se pokusí v Istanbul Parku smazat dvoubodovou ztrátu na rivala Lewise Hamiltona z Mercedesu a sesadit jej z pozice lídra šampionátu. Turecko převzalo pořádání po Japonsku, které o něj přišlo kvůli koronavirovým opatřením. Tým Red Bull se chce alespoň na dálku rozloučit s dodavatelem svých motorů, který po této sezoně z F1 odejde.

"Přestože se závod v Japonsku stal obětí pandemie, nemohli jsme dopustit, abychom nevzdali o tomto víkendu hold Hondě a jejím fanouškům. I proto jsme přivezli trochu dědictví do Istanbulu,“ citovala agentura Reuters šéfa týmu Christiana Hornera.

Tradiční barevnou kombinaci Red Bullu nahradí bíločervená, která má připomínat zbarvení, s nímž Richie Ginther vyhrál první závod Hondy v GP Mexika 1965. Sesterský tým AlphaTauri zase poveze na zadním křídle v japonštině děkovné slovo "arigató." Red Bull si bude od příští sezony vyrábět motory v nově vzniklém vlastním oddělení.

"Závod v Japonsku bych si určitě užil a je škoda, že jsme o něm přišli. Jsem ale rád, že to můžeme alespoň takto v Turecku oslavit," prohlásil Verstappen.

Třiadvacetiletý pilot sice v poslední GP Ruska nedokázal po penalizaci za výměnu motoru zabránit Hamiltonově jubilejnímu 100. vítězství v F1 a návratu do čela pořadí, po druhém místě ale minimalizoval ztráty a nyní plánuje v Turecku odvetu.

"Minulý rok jsme tu neprožili zrovna nejlepší víkend, ale věřím, že letos bude vše jinak. Pro nás všechny je to nová šance a jsem zvědavý, nakolik budeme konkurenceschopní," uvedl Verstappen, který vloni doplatil na deštivé podmínky v kombinaci s novým asfaltem a skončil šestý. George Russell z Williamsu tehdy přirovnal trať k "ledovému kluzišti". Letos však pořadatelé slibují, že bude okruh připraven lépe.

Hamilton bude v Turecku obhajovat loňské vítězství. Právě tam si navíc před rokem zajistil sedmý mistrovský titul, čímž vyrovnal legendárního Michaela Schumachera. "Tato sezona nás drží neustále v napětí a je to něco, co si nesmírně užíváme. Zároveň ale víme, že musíme být dál agresivní a z každého závodu vymáčknout co nejvíce bodů. Zdejší trať má skvělý profil, dobře se na ní závodí, takže si myslím, že nás čeká další velkolepý zvrat v této sezoně," řekl šéf Mercedesu Toto Wolff.

V případě Hamiltona vedení týmu uvažuje o nasazení nového motoru, aby se do zbytku sezony vyhnulo možným technickým rizikům. Tím, že by šlo již o čtvrtou pohonnou jednotku v sezoně, čelil by Brit, stejně jako Verstappen v Rusku, penalizaci a startu z posledního místa. K podobnému kroku už nyní přistoupil Carlos Sainz z Ferrari.

"Uvidíme, ještě to není jasné. Nejdůležitější ale je, nezkazit si závod kvůli nějakému selhání. Pokud vás potkají potíže a skončíte s nimi druhý nebo třetí, pořád je to dobré. Pokud ale závod nedokončíte, mohla by to být velká komplikace. Musíme se tedy podívat na všechny parametry a ujistit se, že nepůjdeme za hranu spolehlivosti," dodal Wolff.

Program Velké ceny Turecka, kam by mohlo na rozdíl od minulého roku zavítat během tří dnů až 100 tisíc fanoušků, začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 14:00 SELČ kvalifikace. Závod se uskuteční ve stejném čase o den později.