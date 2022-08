Verstappen se může v GP Belgie F1 přiblížit obhajobě titulu

Spa-Francorchamps (Belgie) - Velkou cenou Belgie pokračuje po čtyřtýdenní pauze sezona mistrovství světa vozů formule 1. Lídr průběžného pořadí Max Verstappen z Red Bullu může na upraveném okruhu ve Spa-Francorchamps zvýšit svůj pohodlný náskok 80 bodů před Charlesem Leclercem z Ferrari a přiblížit se obhajobě mistrovského titulu. Italský tým chce naopak ještě po letní přestávce boj o šampionát zamotat.

"Už mám chuť se zase vrátit na závodní trať. Čeká mě můj oblíbený okruh, takže se těším, až si tam o víkendu zazávodíme," řekl Verstappen agentuře Reuters.

V minulém roce ovlivnil tamní závod hustý déšť. Kvůli němu se odjela jen tři kola za safety carem a po předčasném ukončení udělili organizátoři prvním deseti jezdcům poloviční body. Triumf získal díky vítězství v předchozí kvalifikaci právě Verstappen.

Rodák z belgického Hasseltu závodící za Nizozemsko se pokusí zaútočit na deváté vítězství v této sezoně a třetí za sebou. Před letní pauzou uspěl ve Francii a v Maďarsku. Na Hungaroringu vyhrál dokonce po startu z desátého místa, když využil strategických přehmatů svých rivalů z Ferrari. Do konce sezony zbývá devět závodů.

Přestože Leclercovy vyhlídky na premiérový mistrovský titul dostaly po posledních chybách vážné trhliny, čtyřiadvacetiletý Monačan disponuje rychlým vozem. Rodák z Monte Carla však v této sezoně vyhrál jen tři ze 13 závodů, ačkoliv sedmkrát startoval z pole position. Během letní přestávky se všichni členové Ferrari sešli v Maranellu s prezidentem Johnem Elkannem.

"Ano, vyhráli jsme pouze čtyři ze třinácti závodů a Red Bull je efektivnější. Mohli jsme ale vyhrát hned osmkrát a bilance by byla opačná. Pravda je někde uprostřed," řekl šéf Mattia Binotto. Odmítl však, že by tým měl potíže se strategiemi. "Nemyslím si, že to, co jsme udělali, bylo špatně. Udělali správná rozhodnutí v dané době a někdy se ukázala jako nešťastná, nikoliv špatná. A pokud jde o spolehlivost, platíme cenu za velký skok ve vývoji, který jsme udělali," řekl Binotto.

O premiérový triumf v sezoně chce v Belgii usilovat zrychlující Mercedes. Sedminásobný šampion Lewis Hamilton skončil už pětkrát za sebou na stupních vítězů, naposledy byl dvakrát druhý. Jeho týmový kolega George Russell zase ovládl v Maďarsku kvalifikaci a v závodě dojel třetí. "Ač nejsme úplně v boji o vítězství, přibližujeme se. Potřebujeme jen udržet tempo a dál na ostatní tlačit," prohlásil šéf týmu Toto Wolff.

Motivaci se ukázat bude mít australský pilot Daniel Ricciardo, jenž na konci sezony předčasně skončí v týmu McLaren. Třiatřicetiletý Australan měl opci na působení v britské stáji ještě na rok 2023, tým ho ale ze smlouvy vyplatil.

Trať ve Spa-Francorchamps prošla oproti dřívějšku řadou úprav. V některých zatáčkách byla odstraněna nebo rozšířena úniková zóna a instalován stěrkový kačírek. Představitelé okruhu také jednají s vedením šampionátu o nové smlouvě na dalších roky.

Program Velké ceny Belgie, která zahájí sérii tří evropských závodů ve třech týdnech, začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede kvalifikace od 16:00, nedělní závod se uskuteční od 15:00.