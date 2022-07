Verstappen se chce ve Francii vrátit na vítěznou vlnu, Hamiltona čeká 300. start

Le Castellet (Francie) - Velkou cenou Francie začne o víkendu druhá polovina sezony mistrovství světa formule 1. Vedoucí muž průběžného pořadí Max Verstatappen z Red Bullu bude na trati v Le Castellet obhajovat nejen loňský triumf, ale také náskok 38 bodů před Charlesem Leclercem z Ferrari. Sedminásobný šampion Lewis Hamilton z Mercedesu oslaví jubilejní 300. start v F1.

"Minulý rok jsme tu jako tým zaznamenali dobrý výsledek. Trať je hodně technická s řadou rychlých zatáček. Bude důležité dobře pečovat o pneumatiky, zvláště v tomto horkém počasí. Těším se a doufám, že se oproti minulému závodu zlepšíme a poučíme," řekl Verstappen.

Nizozemský obhájce titulu by se rád vrátil na úspěšnou vlnu z období od dubna do června, kdy vyhrál pět ze šesti závodů. V červenci byl ale nejprve sedmý v Silverstonu a před dvěma týdny skončil na domácí trati týmu Red Bull v Rakousku druhý, poté co nestačil na Leclerca.

"Myslím, že trať ve Francii sedí spíš Red Bullu. Nemůžeme to teď pustit," uvedl šéf vývoje Red Bullu Masaši Jamamoto. "Bude to klíčový okamžik. O týden později se pojede v Maďarsku, kde mám pocit, že vyhraje zase Ferrari, jelikož má lepší trakci v pomalých a středně rychlých zatáčkách. Uděláme maximum, abychom oba závody před letní přestávkou dokončili v dobré formě," doplnil Jamamoto.

Čtyřiadvacetiletý Leclerc se bude snažit oživit šance na titul. Monacký pilot ukončil v Rakousku sérii sedmi závodů bez vítězství, nadále se ale potýká s vratkou spolehlivostí vozu. Naposledy měl rodák z Monte Carla v závěru potíže s plynovým pedálem a jeho týmový kolega Carlos Sainz kvůli požáru v motoru nedojel do cíle. I proto je španělský pilot v pořadí mistrovství světa dál čtvrtý a na Verstappena ztrácí 75 bodů.

"Pokud jde o rychlost, podařilo se nám Red Bullu zase o něco přiblížit. Stále sice mají mírný náskok, už je ale velmi malý nebo dokonce zanedbatelný," pronesl šéf Ferrari Mattia Binotto. Tým z Maranella zaútočí na třetí triumf za sebou, což se mu naposledy podařilo před třemi lety. Leclerc dosud ve Francii nikdy nevyhrál, nejlépe tam byl před třemi lety třetí.

Velké jubileum čeká sedminásobného mistra světa Hamiltona, který oslaví 300. start. Více závodů absolvovali jen Jenson Button, Michael Schumacher (oba 306), Rubens Barrichello (322), Fernando Alonso (345) a Kimi Räikkönen (350). Hamilton se pokusí ve Francii potvrdit rostoucí výkonnost týmu Mercedes. Britský pilot byl v posledních třech závodech vždy třetí.

"Když budeme dál tvrdě pracovat, můžeme se snad přiblížit k tomu, abychom měli šanci vyhrát závod. Věřím, že to můžeme letos dokázat," řekl Hamilton. V pátečním prvním tréninku nahradí týmovou hvězdu Nyck de Vries. Mercedes tak splní nové pravidlo, podle něhož všechny týmy musí v této sezoně věnovat dva tréninky jezdcům, kteří mají na kontě maximálně dva závody v F1. Vedení šampionátu tím chce dát prostor mladým jezdcům.

Program Velké ceny Francie, na kterou by mohlo celkem dorazit až 200 tisíc fanoušků, začne dvěma pátečními tréninky. Po sobotním třetím se uskuteční od 16:00 kvalifikace. Závod odstartuje o den později v 15:00.