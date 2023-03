Verstappen s Pérezem se střetnou v Austrálii o vedení ve formuli 1

Melbourne - Víkendová Velká cena Austrálie formule 1 uvidí další souboj úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena a jeho týmového kolegy Sergia Péreze. Oba piloty Red Bullu od sebe dělí v průběžném pořadí šampionátu jeden bod (44:43) a pokusí se na trati v Albert Parku získat druhé vítězství v sezoně. Na první stupně vítězů zaútočí pro změnu dosud tápající jezdci Ferrari a Mercedesu.

Třiatřicetiletý Pérez vyhrál před dvěma týdny Velkou cenu Saúdské Arábie právě před Verstappenem. Nizozemec jej však v závěru připravil o prémiový bod za nejrychlejší kolo a díky tomu se udržel v čele šampionátu. Na druhou příčku v závodě se propracoval i navzdory tomu, že kvůli technickým potížím v kvalifikaci odstartoval až patnáctý.

"Bez nich jsem mohl vyhrát. Příště si musíme jako tým počínat lépe a nemůžeme mít takové problémy," řekl Verstappen, který útočí na třetí mistrovský titul za sebou. Podle svých slov se stále zotavuje po žaludečních problémech, které měl před dvěma týdny. Na závod ale bude připravený. "Stále se teprve dostávám do plné kondice," doplnil pro agenturu Reuters a vyhlíží po závodě třítýdenní přestávku.

Red Bull se pokusí v Austrálii potvrdit výborný vstup do sezony a zaútočí po Bahrajnu a Saúdské Arábii na třetí double za sebou. Obhájci titulu v Poháru konstruktérů chtějí prolomit dvanáctileté čekání na australské vítězství. Naposledy v Albert Parku triumfoval v roce 2011 Sebastian Vettel.

"V Melbourne je vždy krásně, ale z hlediska závodění to tu pro nás nebylo v minulých letech moc příjemné. Je tu ale skvělá trať s řadou rychlých zatáček. Potřebujeme být přímočaří a spolehliví," uvedl Verstappen, jenž vloni závod v Austrálii nedokončil kvůli úniku paliva.

Navázat na třetí místa z Bahrajnu a Saúdské Arábie se pokusí Fernando Alonso z Aston Martinu. Jednačtyřicetiletý Španěl je zatím největším vyzyvatelem suverénního Red Bullu v sezoně. "V tuhle chvíli jsme s naším vozem velmi spokojení. Jsme na tom lépe, než jsme čekali. Přijeli jsme sem sebevědomí," řekl Alonso pro web F1.com.

Piloti Ferrari a Mercedesu se pokusí v Austrálii zaútočit na první stupně vítězů v sezoně. Úřadující vicemistr světa Charles Leclerc obhajuje loňské vítězství, po odstoupení v Bahrajnu a sedmém místě v Saúdské Arábii je však opatrný.

"Chceme být zpět v čele a víme, na čem zapracovat. Nemyslím si ale, že během tohoto víkendu přijde nějaký zázrak. Čeká nás poté třítýdenní přestávka a pokusíme se ji maximálně využít," líčil Monačan.

Trable řeší i u Mercedesu, jehož představitelé přiznali, že šli při vývoji vozu špatným směrem. Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton navíc odrážel spekulace, že by měl po sezoně přestoupit do Ferrari. Hamiltonovi končí tento rok v Mercedesu smlouva. "V tomhle týmu se cítím jako doma. Upřímně se v Mercedesu vidím až do konce svých dní," pronesl Hamilton.

Výhodu domácího prostředí si vychutná Oscar Piasti, jenž prožívá první sezonu ve formuli 1. Jednadvacetiletý rodák z Melbourne však doplácí na slabší výkonnost vozu McLaren a ani tentokrát se nečeká, že by měl bojovat o přední příčky. Dřívější hvězda Daniel Ricciardo se tentokrát ukáže v Austrálii jako rezervní jezdec Red Bullu.

Třetí podnik sezony mistrovství světa, který může v Albert Parku navštívit za tři dny až 420 tisíc fanoušků, začne dvěma pátečními tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 7:00 SELČ kvalifikace. Závod odstartuje ve stejném čase o den později.