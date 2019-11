Verstappen s Leclercem budou v Abú Zabí bojovat o třetí místo

Abú Zabí - Piloty Maxe Verstappena z Red Bullu a Charlese Leclerca z Ferrari čeká v závěrečném závodu sezony formule 1 Velké ceně Abú Zabí souboj o třetí místo v konečném pořadí. O vítězství bude usilovat také již jistý mistr světa Lewis Hamilton z Mercedesu, který se chystá na jubilejní 250. start v šampionátu.

Leclerc měl dlouho v souboji o třetí místo navrch, ale před dvěma týdny v Brazílii po kolizi se Sebastianem Vettelem ani jeden z jezdců Ferrari závod nedokončil. Verstappen naopak zvítězil a na třetím místě má před rovněž dvaadvacetiletým soupeřem náskok 11 bodů.

Pro Ferrari nešlo o první konflikt mezi jeho piloty a před závodem na okruhu Yas Marina proto situaci řešilo vedení italské stáje. "Probrali jsme to a myslím, že oba pochopili, že to, co se stalo, bylo nepřijatelné," prohlásil šéf Ferrari Mattia Binotto.

Mercedes do Spojených arabských emirátů přijel s jistotou titulu, druhé příčky Valtteriho Bottase i triumfu v Poháru konstruktérů, ale na konec sezony si chce spravit chuť po nepovedeném vystoupení v Brazílii. Hamilton, který byl na Interlagosu po penalizaci až sedmý, zase touží důstojně oslavit svůj jubilejní start ve formuli.

V Brazílii se na pódiu seřadili Verstappen, Pierre Gasly z Toro Rosso a Carlos Sainz z McLarenu a s průměrným věkem 23 let, osm měsíců a 23 dní se postarali o nejmladší stupně vítězů v historii formule. "Je jasné, že mladí jezdci budou čím dál nebezpečnější," uvedl čtyřiatřicetiletý Hamilton.

"Ale myslím, že pořád mám na to s nimi držet krok a těším se na další sezonu," řekl šestinásobný mistr světa. "Snad v příští sezoně budou o titul bojovat tři, čtyři jezdci. Formuli by to jen prospělo," prohlásil Hamilton, který je se čtyřmi triumfy nejúspěšnějším jezdcem závodu v Abú Zabí. Mercedes tam ovládl pět posledních závodů.

Velká cena Abú Zabí bude pro některé jezdce rozlučkou s formulí 1. Poslední závod čeká Roberta Kubicu, který se v této sezoně vrátil v barvách Williamsu do seriálu po osmileté pauze a vážném zranění ruky. Naposledy se představí také Nico Hülkenberg, jehož v Renaultu v nadcházející sezoně nahradí Esteban Ocon.

Tréninky na okruhu Yas Marina jsou na programu v pátek a na rozdíl od dnešních mediálních aktivit by se jich měl zúčastnit i Vettel. Německý pilot se stal potřetí otcem a po narození prvního syna dorazí do Abú Zabí se zpožděním. Sobotní kvalifikace odstartuje ve 14 hodin SEČ, nedělní závod začne ve 14:10.

Charakteristika okruhu v Abú Zabí:: Délka okruhu: 5,554 km Délka závodu: 55 kol = 305,355 km Počet pravých zatáček: 9 Počet levých zatáček: 12 Počet odjetých Velkých cen: 10 Nejvíce vítězství: Lewis Hamilton (Brit.) 4 - Mercedes 5 Nejvíce pole position: Lewis Hamilton 4 - Mercedes 5 Nejrychlejší kolo v závodu: 2009 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull) 1:40,279 Nejrychlejší kolo v kvalifikaci: 2018 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes) 1:34,794 Nejrychlejší závod: 2010 - Sebastian Vettel (Něm./Red Bull) 1:34:03,414 Vítězové předešlých závodů: 2014 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2015 - Nico Rosberg (Něm./Mercedes), 2016 - Lewis Hamilton (Brit./Mercedes), 2017 - Valtteri Bottas (Fin./Mercedes), 2018 - Lewis Hamilton