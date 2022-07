Verstappen po havárii vedoucího Leclerca vyhrál Velkou cenu Francie F1

Le Castellet (Paříž) - Úřadující mistr světa Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Francie a po nehodě rivala Charlese Leclerca z Ferrari zvýšil náskok v čele šampionátu formule 1 na 63 bodů. Nizozemský jezdec týmu Red Bull zvítězil v Le Castellet před Lewisem Hamiltonem, který absolvoval jubilejní 300. start v královské automobilové třídě. Třetí byl další pilot Mercedesu George Russell.

Čtyřiadvacetiletý Verstappen obhájil ve Francii loňský triumf a 27. vítězstvím v kariéře vyrovnal na osmém místě historického žebříčku trojnásobného mistra světa Jackieho Stewarta. Rodák z Hasseltu triumfoval posedmé v sezoně.

"Myslím, že jsme od začátku měli dobré tempo. Chtěl jsem dostat Charlese pod tlak, ale přehřívaly se mi pneumatiky. Snažili jsme se proto držet v dosahu a čekat na šanci. Charles měl smůlu a doufám, že je v pořádku. Poté jsem si jel svůj závod a staral se o pneumatiky," řekl před televizními kamerami Verstappen.

Nizozemec udělal velký krok k možné obhajobě titulu. "Vždycky se snažím získat maximální počet bodů. Čeká nás ale spousta dalších závodů, v nichž musíme získat body. Dneska jsme zažili úspěšný den, ale stále máme před sebou hodně práce. Zejména v rychlosti na jedno kolo. Musíme dál makat," doplnil Verstappen.

Leclerc nevyužil možnost stáhnout Verstappenův náskok v čele pořadí. V 18. kole dostal smyk a po nárazu do bariéry z pneumatik musel z vedoucí pozice odstoupit. Po kolizi si stěžoval na problémy s plynovým pedálem, posléze ale uznal, že se dopustil jezdecké chyby.

"Byla to moje chyba a je to velmi frustrující. Jezdím na své nejvyšší úrovni, ale dokud budu dělat takové minely dál, pak je vše zbytečné. Dneska jsme ztratili asi 25 bodů a už dříve jsem chyboval v Imole, kde jsem přišel o dalších sedm. Jestli prohrajeme šampionát o 32 bodů, budu vědět, kde jsem je ztratil. Je to nepřijatelné," řekl Leclerc pro Sky Sports.

Vítěz kvalifikace Leclerc udržel po startu vedení před Verstappenem, na třetí místo se posunul Hamilton. Závod brzy skončil pro Júkiho Cunodu z Alpha Tauri, který doplatil na kolizi s Estebanem Oconem. Francouzský pilot týmu Alpine dostal pětisekundový trest.

Vítěz předchozí Grand Prix Rakouska Leclerc ustál Verstappenův tlak a držel se ve vedení. Už ve 14. kole se dostal na bodované desáté místo druhý pilot Ferrari Carlos Sainz, který vyměnil před závodem řadu komponentů motoru a kvůli penalizaci startoval z chvostu pole.

Klíčový moment přišel o čtyři kola později, kdy vedoucí Leclerc dostal v jedenácté zatáčce smyk a skončil v bariéře z pneumatik. "Tlačil jsem na to až moc a ulétla mi zadní část vozu. Byl to pro mě velmi těžký víkend, protože jsem bojoval s vyvážením. Udělal jsem chybu ve špatnou chvíli," litoval Leclerc.

Na trať vyjel safety car a většina pilotů vyměnila pneumatiky. Do vedení se dostal Verstappen před Hamiltonem a Sergiem Pérezem z Red Bullu. Ferrari spoléhalo alespoň na Sainze, jenž se po zajetí zpomalovacího vozu posunul na páté místo. Španěl ale také dostal pětisekundový trest za nebezpečný výjezd z boxů, při němž ohrozil Alexandera Albona z Williamsu.

Verstappen kontroloval vedení. Sainz se později dostal před Russella a útočil s měkčími pneumatikami také na třetího Péreze. Ve 42. kole se pilot Ferrari před Mexičana dostal, vzápětí ale zajel pro nové gumy a z bojů o stupně vítězů vypadl.

Boj o třetí místo pokračoval pro změnu mezi Pérezem a Russellem. Brit si stěžoval, že si Pérez po jednom ze vzájemných soubojů zkrátil trať, komisaři ale nechali incident bez trestu. Russell přesto později uspěl, poté co využil po fázi takzvaného virtuálního safety caru lepší restart, dostal se před Mexičana a třetí místo už udržel.

Hamilton zajel nejlepší závod v sezoně a byl počtvrté za sebou na stupních vítězů. "Byl to fakt těžký závod, protože mi moc nefungovala lahev s pitím. Na to, jak jsme ale během víkendu byli od těch kluků (Red Bull a Ferrari) daleko, je to skvělý výsledek. Máme spolehlivý vůz a to je zásluha všech lidí v továrně. Ještě jsem si nestoupl na váhu, ale myslím, že jsem zhubl tak tři kila. Už se těším, až se napiju," dodal Hamilton.

Šampionát bude pokračovat Velkou cenou Maďarska za týden 31. července.

Výsledky Velké cena Francie, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Le Castellet: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:30:02,112, 2. Hamilton -10,587, 3. Russell (oba Brit./Mercedes) -16,495, 4. Pérez (Mex./Red Bull) -17,310, 5. Sainz (Šp./Ferrari) -28,872, 6. Alonso (Šp./Alpine) -42,879, 7. Norris (Brit./McLaren) -52,026, 8. Ocon (Fr./Alpine) -56,959, 9. Ricciardo (Austr./McLaren) -1:00,372, 10. Stroll (Kan./Aston Martin) -1:02,549. Nejrychlejší kolo: Sainz. Průběžné pořadí MS (po 12 z 22 závodů): 1. Verstappen 233 b., 2. Leclerc (Mon./Ferrari) 170, 3. Pérez 163, 4. Sainz 144, 5. Russell 143, 6. Hamilton 127, 7. Norris 70, 8. Ocon 56, 9. Bottas (Fin./Alfa Romeo) 46, 10. Alonso 37. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 396, 2. Ferrari 314, 3. Mercedes 270, 4. Alpine 93, 5. McLaren 89, 6. Alfa Romeo 51, 7. Haas 34, 8. Alpha Tauri 27, 9. Aston Martin 19, 10. Williams 3.