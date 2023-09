Verstappen může v Singapuru natáhnout rekordní šňůru výher a přiblížit se titulu

Singapur - Nizozemský jezdec Max Verstappen může ve víkendové Velké ceně Singapuru formule 1 prodloužit jedenáctým triumfem rekordní šňůru výher a přiblížit se třetímu mistrovskému titulu za sebou. Pětadvacetiletý jezdec Red Bullu vede o 145 bodů před týmovým kolegou Sergiem Pérezem a v případě většího navýšení náskoku by mohl slavit v předstihu už v následující Grand Prix Japonska. Pro tuto chvíli se lídr šampionátu pokusí získat na okruhu Marina Bay první vítězství v kariéře.

"Na noční závod v Singapuru se těším. Marina Bay je skvělý okruh a letos bude zajímavé sledovat, jak se na celkovém chování a nastavení vozu projeví úprava trati. Myslím, že časy na kolo budou o dost rychlejší," řekl Verstappen.

Rodák z Hasseltu nemá letos v F1 konkurenci. Vyhrál 12 ze 14 závodů a posledních deset za sebou. Díky triumfu v nedávné Velké ceně Itálie překonal sérii Sebastiana Vettela z roku 2013 (9) a nyní může rekordní šňůru ještě natahovat. "Singapur pro nás bude asi nejtěžším víkendem ze všech nadcházejících podniků. Závody jsou tu obvykle vyrovnané a to nemluvím o horku a vlhkosti," řekl Verstappen, který tam skončil nejlépe druhý v roce 2018. Vloni dojel sedmý.

V Singapuru obhajuje vítězství Pérez, kterého čeká jubilejní 250. start v F1. Mexický jezdec je už jedním z mála pilotů, který se může pokusit oddálit Verstappenovy mistrovské oslavy. Nizozemec si totiž může matematicky zajistit třetí titul příští týden po závodě v Japonsku. Tou dobou by mu k celkovému triumfu stačil náskok 180 a více bodů.

V rekordní sérii chce pokračovat také tým Red Bull, který vyhrál všech letošních 14 závodů a v součtu s loňskou Velkou cenou Abú Zabí nepoznal přemožitele patnáct podniků v řadě. Může se stát prvním týmem v historii, který by ovládl během jednoho roku všechny závody. Pokud by Red Bull v Singapuru obsadil první dvě místa a konkurenční Mercedes nebodoval, slavil by v předstihu i zisk Poháru konstruktérů.

"Singapur je městský okruh a jedna z nejnáročnějších tratí v kalendáři. Vloni jsme viděli, jak to umí být nebezpečné, takže teď uděláme vše, co je v našich silách, abychom udrželi tempo," podotkl šéf týmu Christian Horner.

Trať doznala oproti loňskému roku řady úprav. Kvůli stavebním pracím se snížil počet zatáček z 23 na 19. K dispozici bude naopak delší rovinka, která by měla přispět k rychlejšímu závodu. "Chceme zůstat dál na špici. Jednoho dne nás samozřejmě někdo porazí, to je nevyhnutelné, ale pokusíme se to oddálit, jak to jen půjde," doplnil Horner.

Navázat na dobrý výsledek z Itálie chce Ferrari, jehož jezdci Carlos Sainz Jr. a Charles Leclerc obsadili před necelými dvěma týdny třetí a čtvrtou příčku. Sainz tehdy vyhrál kvalifikaci. "Jako na všech městských okruzích i zde hodně záleží na jezdcích. Důležité bude, aby Carlos a Charles odjeli v tréninku co nejvíce kol a naplnili potenciál našeho vozu," dodal šéf týmu Frédéric Vasseur.

Velká cena Singapuru začíná tradičně pátečními dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 15:00 SELČ kvalifikace. Závod se uskuteční v neděli o hodinu dříve.