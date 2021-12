Verstappen může v GP Saúdské Arábie F1 slavit titul

Džidda - Nizozemský jezdec Max Verstappen může v premiérové Velké ceně Saúdské Arábie vozů formule 1 oslavit první mistrovský titul v kariéře. Pilot týmu Red Bull má před předposledním podnikem sezony osmibodový náskok na Lewise Hamiltona a k jistotě světového primátu mu stačí získat na okruhu v Džiddě o 18 bodů více než jeho rival z Mercedesu. Britský závodník však má výbornou formu, ovládl poslední dva závody a plánuje boj o titul ještě více zdramatizovat.

"Naše auto funguje v tuto chvíli skvěle a je na tom možná nejlépe v této sezoně. Jezdci jsou dál připravení jet na hraně a to nám dává před závěrečnými závody potřebnou sebedůvěru," uvedl na oficiálním webu F1 šéf Mercedesu Toto Wolff.

Šestatřicetiletý Hamilton může letos získat osmý titul v kariéře, díky němuž by se osamostatnil v pozici nejlepšího jezdce historie před Michaelem Schumacherem. Po výměně motoru a předchozích triumfech v Brazílii a Kataru snížil Verstappenův náskok v čele o 11 bodů. Pokud by se mu podařilo vyhrát i noční závod v Saúdské Arábii, mohl by Nizozemce stáhnout ještě více, nebo se dokonce dostat před závěrečnou GP Abú Zabí do vedení.

"Jsme nadšení, že můžeme stále bojovat o titul. Když si vzpomenete na to, jak jsme v létě ztráceli, prokázali jsme velkou odolnost a sílu. Boj o oba tituly je otevřený a naše mise je jasná," doplnil Wolff, jehož jezdci vládnou šampionátu F1 nepřetržitě od roku 2014.

Pořád je to však Verstappen, kdo má lepší pozici a v případě většího Hamiltonova výpadku by mohl boj o titul rozhodnout. Čtyřiadvacetiletý Nizozemec může získat titul, pokud vyhraje a jeho sok skončí sedmý a hůře. V případě vítězství a prémiového bodu za nejrychlejšího kolo by mu stačilo i Hamiltonovo šesté místo. Šanci bude mít rovněž, pokud by byl druhý, to by ale Hamilton musel dojet mimo body, nebo v případě Verstappenova nejrychlejšího kola být jen desátý.

Bez bodového zisku Hamilton skončil letos jen dvakrát, a to nepovedeném restartu v Baku (15. místo) a v Monze, když havaroval právě s Verstappenem.

"Víme, že pořád není ještě nic hotové a čeká nás hodně závodění. Dáme do toho ale vše," ujistil Verstappen. "Cítím se před závody naprosto v klidu. Vydám ze sebe jako vždy to nejlepší a uvidíme, na co to bude stačit," doplnil nizozemský závodník.

Jisté už je, že o titulu mezi nimi nebude rozhodovat stejný počet výher. Ač může Hamilton svého soka Verstappena s devíti triumfy stále vyrovnat, v takovém případě by už oba jezdci neměli stejný počet bodů.

Mezi Red Bullem a Mercedesem bude gradovat i boj o Pohár konstruktérů. V týmové soutěži mají pro změnu lepší výchozí pozici "Stříbrné šípy", které vedou o pět bodů. Pokud by měly slavit už v Džiddě, potřebovaly by získat o 39 bodů více než jejich soupeř. Třetí místo si může zajistit Ferrari před McLarenem. Italská stáj má náskok 39,5 bodu a jistotě potřebuje vybojovat o šest bodů více.

V závodě se bude vzpomínat na zesnulého Franka Williamse. Zakladatel slavné britské stáje a její dlouhodobý šéf zemřel minulý týden ve věku 79 let. S týmem do Džiddy nedorazil ani aktuální šéf týmu Jost Capito, který měl pozitivní test na koronavirus.

Velká cena Saúdské Arábie se uskuteční poprvé v historii. Na trati dlouhé 6174 metrů se pojede pod umělým osvětlením 50 kol. Ačkoliv má okruh nejvíce zatáček v celém šampionátu (27), jde o nejdelší a nejrychlejší městskou trať v kalendáři. Průměrná rychlost vozů by se mohla pohybovat kolem 252 km/h a ta maximální až 322 km/h. Závod u Rudého moře se uskuteční před plnými tribunami.

Program začne v pátek dvěma tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 18:00 SEČ kvalifikace. Závod se uskuteční o den později v 18:30. Šampionát uzavře příští týden Grand Prix Abú Zabí.