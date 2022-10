Verstappen má ve Velké ceně Japonska F1 druhou šanci obhájit titul

Suzuka (Japonsko) - Nizozemský jezdec Max Verstappen má ve víkendové Velké ceně Japonska formule 1 druhou šanci oslavit v předstihu obhajobu mistrovského titulu. Pětadvacetiletý pilot Red Bullu zaútočí na druhý triumf týden po sedmém místě v Singapuru. V čele má náskok 104 bodů před Charlesem Leclercem z Ferrari a 106 před týmovým kolegou Sergiem Pérezem. Aby mohl v Suzuce slavit, musí po nedělním závodě vést alespoň o 112 bodů.

"Máme další šanci vyhrát mistrovství světa a je potřeba tu předvést po celý víkend perfektní výkon. Dáme do toho vše," citovala Verstappena agentura Reuters.

Rodák z Hasseltu má řadu možností, jak titul získat. Pokaždé ale musí skončit před Leclercem a Pérezem, kteří ještě živí teoretickou šanci. Pokud Nizozemec vyhraje bez nejrychlejšího kola, musel by Leclerc být maximálně třetí. Jestliže Verstappen zvítězí s prémiovým bodem za nejrychlejší kolo, nestačila by monackému soupeři ani druhá příčka.

V případě, že Verstappen nezvítězí, musí získat alespoň o osm bodů více než Leclerc a o šest než Pérez. Pokud dojede mimo první šestku, nebude slavit, ať už jeho rivalové dopadnou jakkoliv. Další pokus by měl 23. října ve Velké ceně USA. Do konce sezony zbývá pět závodů.

"Nebereme nic jako samozřejmost, ale bylo by to fenomenální, kdyby se to podařilo. Zaútočíme na nejlepší výsledek a uvidíme, co se povede," řekl šéf týmu Red Bull Christian Horner.

Velká cena Japonska patří k domácím závodům Hondy, která sice z F1 vloni odešla, stále ale pomáhá Red Bullu s vývojem motorů. Vedoucí tým Poháru konstruktérů zaútočí v Suzuce na první triumf od roku 2013, kdy zde uspěl Sebastian Vettel. Němec je zároveň posledním pilotem, který v Japonsku slavil v předstihu mistrovský titul (2011).

Verstappen, který letos vyhrál 11 ze 17 závodů, se může stát třetím jezdcem v historii, jenž by slavil titul čtyři závody před koncem sezony. Předtím se to vedle Vettela (2011) povedlo Michaelu Schumacherovi (2001, 2004). Lépe si vedli jen Nigel Mansell, který v roce 1992 triumfoval pět závodů před koncem, a rekordman Schumacher to před dvaceti lety zvládl ještě o jeden podnik dříve.

Přestože Nizozemec dosud v Japonsku nevyhrál, má na místní trať dobré vzpomínky. Před osmi lety zde debutoval v prvním tréninku.

Závod se vrací do kalendáře po tříleté pauze způsobené pandemií koronaviru. Naposledy tu uspěl Valtteri Bottas hájící barvy Mercedesu. Rekordmanem v počtu výher je Michael Schumacher se šesti triumfy. Lewis Hamilton má o jeden méně.

V Japonsku bude pokračovat také boj o čtvrté místo v MS mezi Georgem Russellem z Mercedesu a Carlosem Sainzem z Ferrari. Oba závodníky od sebe dělí bod. O čtvrtou příčku v Poháru konstruktérů usilují McLaren a Alpine. McLaren má zatím o čtyři body více.

Program Velké ceny Japonska otevřou v pátek dva tréninky. Po sobotním třetím se pojede od 8:00 SELČ kvalifikace. Závod se uskuteční o den později od 7:00.