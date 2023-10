Verstappen den po zisku titulu ovládl GP Kataru před jezdci McLarenu

Losail (Katar) - Staronový mistr světa formule 1 Max Verstappen vyhrál Velkou cenu Kataru a v sedmnáctém závodě sezony vybojoval čtrnácté vítězství. Nizozemský pilot stáje Red Bull navázal na okruhu v Losailu na páteční triumf v kvalifikaci a druhé místo ze sobotního sprintu, v kterém si zajistil třetí titul šampiona.

Na stupně vítězů jej doprovodili piloti McLarenu, kteří tím završili další povedený víkend. Australský nováček v F1 Oscar Piastri po sobotním triumfu skončil druhý a prosadil se znovu po třetím místě z předchozího závodu v Japonsku. Jeho kolega Lando Norris zopakoval třetí příčku ze sprintu a vybojoval pódiové umístění dokonce potřetí za sebou, poté co v Suzuce a Singapuru byl druhý. Oba bavíc projeli cílem jen v šestisekundovém odstupu za Verstappenem.

"Myslím, že to v té poslední části bylo trochu těsné, než aby to byl pohodlný dojezd. Ale tempo bylo OK, další vítězství... Neuvěřitelné," řekl Verstappen. "Podle mě byla pro závod rozhodující hned první pasáž. Mohl jsem si pak určovat svoje tempo a kontrolovat situaci s pneumatikami. McLareny ale byly dnes opět rychlé a musel jsem na to šlapat. Byl to každopádně těžký závod," dodal a avizoval, že ani tentokrát nechystá žádné velké oslavy. "Včera jsme se museli držet zpátky a teď jsou před námi stále ještě další závody," uvedl pouze.

Dvaadvacetiletý Piastri dokonce hovořil o nejnáročnějším závodě v dosavadní kariéře. "To horko bylo neskutečné, ale všechna ta dřina se vyplatila - vítězství ve sprintu, teď jsem druhý v závodě, to je šílený víkend," radoval se po druhém pódiovém umístění v krátké kariéře v F1. "Nemohl jsem tomu druhému místu uvěřit, pořád jsem si říkal, aby nepřišla nějaká penalizace nebo něco takového," řekl.

Šestadvacetiletý Verstappen oslavil 49. vítězství v kariéře a už jen dvě jej dělí od Alaina Prosta na čtvrtém místě historického pořadí. Do konce roku zbývá ještě pět závodů a může tedy už letos dostihnout i Sebastiana Vettela s 53 triumfy. Pak už před ním budou jen Michael Schumacher (91) a Lewis Hamilton (103).

Hamilton si poslední vítězství připsal v roce 2021 a v Kataru se o možný případný útok na Verstappenovu pozici připravil už krátce po startu, při kterém stál na třetím místě za týmovým kolegou z Mercedesu Georgem Russellem. V první zatáčce se v souboji o druhé místo jen těsně za nizozemským lídrem dostali oba Britové do vzájemné kolize a pro sedminásobného mistra světa a obhájce prvenství z předloňské premiérové katarské Grand Prix závod skončil. Russell mohl v závodě přerušeném zásahem zpomalovacího vozu pokračovat a postupně se ze zadních pozic probojoval až na čtvrté místo.

Bezprostředně po kolizi jezdci ve vysílačkách svalovali vinu jeden na druhého, Hamilton ji později vzal na sebe. "Zodpovědnost beru jako týmový hráč na sebe. George neměl vůbec místo, aby mohl jet jinudy," řekl Hamilton, který v kritickém okamžiku v pravotočivé zatáčce útočil z vnější strany.

Závod pak měl relativně klidný průběh, ozvláštnilo jej ale nařízení pro týmy absolvovat během něj minimálně tři zastávky v boxech. Důvodem byly pokračující potíže s pneumatikami. Z bezpečnostních důvodů kvůli obavám z jejich nadměrného opotřebení ve zdejších podmínkách ředitelství rozhodlo, že piloti mohou na jedné sadě odjet maximálně 18 kol. Závod byl přitom vypsán na 57 okruhů a nesplnění podmínky by mělo za následek vyloučení.

Aktuální pořadí na trati se proto kvůli častým zastávkám v boxech neustále měnilo, ale o vítězi pochyb nebylo. Verstappen zajel i nejrychlejší kolo závodu a jel velmi jistě na rozdíl od týmového kolegy Sergia Péreze, který si opakovaně vysloužil v přemíře snahy penalizace za výjezdy z trati. Druhý muž pořadí se musel spokojit až s devátým místem - pouze v Monaku, kde byl 16., a minule v Suzuce po předčasném odstoupení zajel mexický pilot letos horší výsledek.

Velká cena Kataru, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Losailu: 1. Verstappen (Niz./Red Bull) 1:27:39,168, 2. Piastri (Austr./McLaren) -4,833, 3. Norris (Brit./McLaren) -5,969, 4. Russell (Brit./Mercedes) -34,119, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -38,976, 6. Alonso (Šp./Aston Martin) -49,032. Nejrychlejší kolo: Verstappen. Průběžné pořadí MS (po 17 z 22 závodů): 1. Verstappen 433 b., 2. Pérez (Mex./Red Bull) 224, 3. Hamilton (Brit./Mercedes) 194, 4. Alonso 183, 5. Sainz (Šp./Ferrari) 153, 6. Leclerc 145. Pohár konstruktérů: 1. Red Bull 657, 2. Mercedes 326, 3. Ferrari 298, 4. Aston Martin 230, 5. McLaren 219, 6. Alpine 90.