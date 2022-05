Verstappen chce ve Španělsku dál nahánět Leclerca, ten vyhlíží vylepšený vůz

Barcelona - Nizozemský jezdec Max Verstappen plánuje o víkendové Velké ceně Španělska vozů formule 1 vystupňovat hon na lídra šampionátu Charlese Leclerca. Úřadující mistr světa z Red Bullu snížil po posledních dvou triumfech ztrátu na pilota Ferrari na 19 bodů a při útoku na čtvrtou výhru sezoně, může dostat monackého rivala pod ještě větší tlak. Uspět bude chtít také Leclercův týmový kolega Carlos Sainz, který cítí před vlastními fanoušky šanci na první výhru v F1.

"Líbí se mi pozice, v níž právě jsem. Těší mě i fakt, že mám k tomu rychlé auto," řekl Verstappen pro oficiální web F1. "Na konci minulé sezony jsem to byl já, koho naháněli, a nebylo to příjemné. O to víc, když jsme věděli, že už příliš nezrychlíme," vzpomínal rodák z Hasseltu.

Čtyřiadvacetiletý Verstappen nedokončil dva z úvodních tří závodů a na začátku dubna ztrácel po GP Austrálie propastných 46 bodů. Pak ale vyhrál Velké ceny Emilie Romagny a Miami a Leclercův trhák výrazně zredukoval. Se Španělskem ho pojí příjemné vzpomínky, neboť zde v roce 2016 vyhrál první závod v kariéře. Doteď je díky tomu v 18 letech a 228 dnech nejmladším vítězem závodu v historii F1.

Pokud Verstappen vyhraje na okruhu v Barceloně i nyní a jeho protivník výrazně ztratí, může se Nizozemec dostat poprvé v sezoně do čela pořadí šampionátu. "Od začátku držíme tu nejvyšší příčku, takže je jasné, že nás ostatní nahání. Upřímně ale říkám, že se mi ta pozice líbí. Znamená to, že člověk dělá něco správně," uvedl Leclerc. "Je fakt, že v posledních dvou závodech se náš náskok zmenšil a momentálně se zdá, že má Red Bull v závodním režimu navrch. Chci ale být dál maximálně konkurenceschopný," doplnil Leclerc.

Podle italských médií nasadí Ferrari v Barceloně řadu vylepšení. Změny se mají týkat podlahy, křídel či brzdových kanálků. Vůz má být také lehčí, čímž by měl zrychlit až o čtyři desetiny sekundy na kolo. "Snad vše zafunguje, jak si přejeme, a dodá nám to vzpruhu, abychom dohnali manko, které v tuhle chvíli na Red Bull máme," podotkl šéf Ferrari Mattia Binotto.

Od závodu ve Španělsku si hodně slibuje také Sainz, který ztrácí na Leclerca 51 bodů. "Cítím skutečnou příležitost tenhle závod vyhrát nebo v něm skončit na stupních vítězů," řekl rodák z Madridu. Těší se na plné ochozy. "Může to být mé první vítězství v F1 a navíc ještě doma, což by bylo speciální. Jsem to já, kdo má největší touhu vyhrát," doplnil Sainz, jemuž patří v MS pátá příčka.

Loňský triumf bude obhajovat Lewis Hamilton z Mercedesu, který na městské trati v Barceloně vládl posledních pět let. Po letošní změně pravidel ale sedminásobný mistr světa nevyhrál s Mercedesem jediný závod a na stupních vítězů stanul pouze v úvodní GP Bahrajnu, kdy byl třetí.

Program Velké ceny Španělska začne pátečními dvěma tréninky. Po sobotním třetím se uskuteční od 16:00 SELČ kvalifikace. Závod je na programu v neděli od 15:00.