Verstappen chce v Imole vrátit Hamiltonovi porážku

Imola (Itálie) - Pilot Red Bullu Max Verstappen bude chtít ve víkendové Grand Prix Emilie Romagny formule 1 zlomit dosavadní neuspokojivé výsledky na italských tratích a oplatit úřadujícímu mistru světa Lewisi Hamiltonovi úvodní porážku z Velké ceny Bahrajnu. Zatímco rival z Mercedesu bude na trati v Imole útočit na 97. triumf v kariéře, třiadvacetiletý Nizozemec věří, že napraví tři týdny staré zaváhání ze Sáchiru a ještě více posílí letošní ambice na zisk titulu.

"Cítím se před těmito závody v pohodě a těším se, až si na zdejším okruhu zase zazávodím. Začátek sezony byl pozitivní a věřím, že v tom budeme pokračovat. Nebude to snadné a musíme předvést to nejlepší, abychom porazili našeho hlavního konkurenta," citovala agentura Reuters Verstappena.

Syn bývalého závodníka Jose Verstappena byl v prvním závodě v Bahrajnu blízko triumfu, tehdy ale při předjetí Hamiltona vyjel mimo trať a musel mu následně tři kola před koncem na vyžádání ředitelství závodu vedení přepustit. Znovu se už pak před něj nedostal a skončil o 0,745 sekundy druhý. "Myslím, že bylo dost vidět, jak ho to štve," řekl i šéf Red Bullu Christian Horner.

V Imole nizozemský mladík zaútočí na kvalifikační hattrick po pole position v Sáchiru a v posledním závodě minulé sezony v Abú Zabí. Zároveň ale musí prolomit i nezdary na italských tratích. Vloni totiž ani na jedné z nich závod nedokončil a jeho maximem na Apeninském poloostrově je 5. místo z GP Itálie v roce 2018.

Naopak Hamilton bude obhajovat na ikonické trati spojené se smrtí Ayrtona Senny loňský triumf. Spolu s Fernandem Alonsem jsou jedinými jezdci v aktuálním startovním poli, kteří v Imole vyhráli. Velká cena F1 se tu totiž před loňským návratem nejela 14 let a vrátila se do kalendáře kvůli koronavirovým komplikacím ve světě. V neděli se tu závod MS pojede po devětadvacáté v historii.

"Možná, že jsme vyhráli závod, ale neděláme si iluze, že by to nebyla napínavá sezona. Našemu vozu stále chybí rychlost na jedno kolo a zdá se, že Red Bull má proti nám stále výhodu. Snažíme se však tuhle mezeru co nejrychleji smazat," uvedl proto šéf týmu Mercedes Toto Wolff.

Pole position v Imole bude obhajovat Valtteri Bottas, který skončil v Bahrajnu třetí, a důležitý závod to bude i pro domácí dvojici jezdců Ferrari Charlese Leclerca a Carlose Sainze, kteří v úvodním závodě bodovali na šestém a osmém místě. Pozornost se cílí i na nováčka Júkiho Cunodu, který při debutu v F1 bodoval s vozem AlphaTauri na deváté příčce.

Program Velké ceny Emilia Romagna bude ovlivněný i pohřbem prince Philipa. Z úcty k zesnulému monarchovi posunulo vedení časy všech tréninků, které tak v pátek odstartují v 11:00 a 14:30 SELČ a v sobotu v 11 hodin. O hodinu dříve oproti původnímu plánu začne v sobotu ve 14:00 i kvalifikace, před níž se bude držet minuta ticha. Nedělní závod začne v původním termínu v 15 hodin a uskuteční se kvůli koronavirovým opatřením bez diváků.