Vernera připravilo krasobruslení o taneční, vynahradí si to ve StarDance

Praha - Krasobruslařská kariéra připravila Tomáše Vernera o taneční a nyní si mistr Evropy z roku 2008 může tradiční středoškolskou aktivitu vynahradit jako třicátník v televizní soutěži StarDance ... když hvězdy tančí. Po účasti v ní pokukoval od konce vrcholové kariéry, ale dočkal se až po několika letech.

Před ročníkem, který začne na podzim, dostal nabídku už dvakrát. "Odmítl jsem ji, ale jenom z logistických důvodů. Sezona StarDance probíhá paralelně s tou krasobruslařskou," vysvětlil dnes novinářům. Po olympijské sezoně 2014 krasobruslařskou kariéru ukončil a snažil se při různých společných aktivitách České televizi naznačit, že by byl k mání. "Namyšleně jsem si myslel, že do roka, do dvou by se to mohlo povést, ale nebylo místo. Sestavování souboru je velká alchymie. Už jsem si říkal, že to nevyjde," prozradil Verner.

Loni v září ale dostal oficiální pozvánku znovu a tentokrát upravil pracovní i soukromé aktivity tak, aby mohl soutěž zvládnout. Pohyb na hudbu na ledě byl jeho každodenním chlebem, ale na parketu bude ve standardních a latinskoamerických tancích nováčkem. "Jednu jedinou věc mi sport vzal, a to taneční. Kvůli krasobruslení jsem nemohl do tanečních. Teď mi to sport dal zpátky v tisícinásobné míře," těšil se.

Rodiče i sourozenci byli nadšení hned, jak se novinu dozvěděli. "Už šetří kredit na posílání esemesek," připomněl Verner, co je součástí rozhodování o postupujících. Podrobněji musel nabídku probrat s manželkou Tammy, se kterou má sedmiměsíčního syna. "Museli jsme probrat, kam se časově tenhle projekt vejde. Pak tam byl jasný souhlas. Moje žena je soběstačná, statečná a krásná. Víme, že StarDance dá párům zabrat i z hlediska žárlivosti," podotkl Verner.

Čtyřiatřicetiletý bývalý krasobruslař je vedoucím sekce krasobruslení ve Vysokoškolském sportovním centru Victoria. Má vlastní krasobruslařskou akademii, která ale stejně jako další střediska pro amatérské sportovce nesmí kvůli koronaviru už dlouhé měsíce fungovat. Do tanečních tréninků by se měl naplno vrhnout od poloviny srpna. Zatím rozhodně není v optimální fyzické kondici. "Pořád se cítím a z jistého úhlu vypadám jako sportovec, ale ta skutečnost je daleko od toho, že bych byl sportovec," uznal.

Potýká se s uzavřením fitness center i motivací. Pracovní a rodičovské povinnosti mu změnily denní rytmus. "Že bych se v 7:45 vydal vyběhnout, jakmile Tomík usne, tak to ne. Když usne, tak jsem rád, že je klid, a jsem na gauči. Navíc teď byla chladná rána, tak jsem měl další výmluvu, proč nejít běžet," vyprávěl. Na dril a režim spojený s tanečními tréninky se ale těší. I když mu i bývalí účastníci z řad sportovců popisovali, že je to těžší, než se zdá. "To mně trochu vyděsilo. Je to maraton, ale já se na to těším. Rutina a dřina mi v životě po kariéře docela chybí. Dávalo mi to jistotu a opěrnej bod. Dřina mi nevadí. Jak jsem se podíval na tu sestavu osobností, tak si myslím, že mimo dřiny to bude i ohromná zábava," těšil se Verner.

Je rád, že se mezi účastníky dostala i jeho kamarádka, bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková. "Myslím, že Ája je maximálně připravena. Já jsem se do plného tréninkového zápřahu ještě nedostal. Že se budeme špičkovat, kdo se dostane dál, to je jasný. Jsme sportovci, to se nedá vynechat."

Účast ve StarDance bere jako velkou příležitost. "Myslím si, že mě to dostane do formy. Zhubnu a pomůže mi to s denním režimem. Je to možnost se naučit něco nového, což mě bavilo celý život," uvažoval. A prostřednictvím sebe chce zviditelnit i krasobruslení jako takové. "Všude jsem vnímaný jako Tomáš Verner - krasobruslař, tedy mimo bulvárních deníků, kde to je Tomáš Verner - bývalý přítel Lucie Vondráčkové. Jakákoliv pozornost upřená na mě je pozornost upřená na krasobruslení," vysvětlil.

V americké verzi této televizní show už v minulosti zvítězili zástupci krasobruslení Kristi Yamaguchiová, Meryl Davisová a Adam Rippon. A Vernera už kolegové pasovali do role favorita. "Jako sportovec samozřejmě ambici vyhrát mám, ale mám taky respekt k pravidlům, která panují. Že je důležité rozhodování diváků, nějak se získává popularita ve StarDance. Já mám na sociálních sítích základnu fanoušků, ale hlavně ze zahraničí," řekl k tomu Verner. Jak dopadne on, to se ukáže na podzim.