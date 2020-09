Věřitelský výbor H-Systemu schválil první posudky na prodej bytů

Praha - Věřitelský výbor zkrachovalé společnosti H-System schválil prvních deset znaleckých posudků, které určily prodejní cenu bytů po H-Systemu v Horoměřicích u Prahy. Prodávat se bude 60 bytů, cena je známá zatím u deseti z nich. Jde o stejné byty 1+1 s předzahrádkou, která se u jednotlivých bytů liší plochou. Určené ceny se pohybují mezi 45.000 a 55.000 korun za metr čtvereční. Současným uživatelům těchto deseti bytů se prodejní cena při případném odkupu sníží v průměru zhruba o 15 procent, což představuje výši investice, kterou lidé vložili do dostavby bytů, řekl dnes ČTK šéf věřitelského výboru a advokát největšího věřitele H-Systemu Petr Pavel.

Ceny stanovené posudkem nyní musí schválit soud, do prodeje by mohly byty jít v druhé polovině října. Prodávat se budou prostřednictvím inzerátu na internetu, zájemci budou muset svou nabídku podat v obálce. Současní uživatelé budou mít na odkup přednostní právo, musí ale nabídnout více než případný vítěz aukce. Pokud nebudou chtít za byt zaplatit cenu, kterou určí vítězná nabídka, bude byt prodán dotyčnému zájemci. Nynější uživatelé budou moci vyšší cenu nabídnout po otevření obálek s nabídkami, budou tak vědět, o jakou jde částku.

"Měli jsme snahu tam opravdu zohlednit všechno, vnímali jsme sociální aspekt," řekl ČTK Pavel. V potaz vzali znalci stáří bytů, stav, dispozice i další skutečnosti, například jestli byt má předzahrádku nebo balkon. Podle informací ČTK se pro cenu bere v potaz například i to, že se Horoměřice nacházejí v dráze letadel létajících na letiště v Ruzyni.

Prvních deset posudků určilo cenu u deseti bytů 1+1 o výměře 35,5 metru čtverečních. Každý z bytů má navíc předzahrádku, jejichž rozlohy se ale liší, pohybují se od 25 až do 105 metrů čtverečních. Výsledná cena za byt se tak odvíjí od jeho skutečného stavu i velikosti zahrádky. Podle Pavla nejde o typický vzorek bytů po H-Systemu v Horoměřicích, další byty jsou totiž větší, jejich cenu určí další znalecké posudky.

"Vítáme, že se ledy pohnuly a že se naše dvacetiletá kauza blíží ke konci," řekl ČTK v reakci na první posudky předseda bytového družstva Svatopluk Martin Junek. Družstvo sdružuje některé bývalé klienty H-Systemu. Junek ale nesouhlasí s hodnotou dostavby, kterou určil posudek. "Ptám se, jestli se nespletli a ta čísla neotočili. My tvrdíme, že bylo 15 procent prostavěno a my jsme do toho vložili 85 procent," řekl Junek. Za stanovené ceny budou podle něj byty pro řadu nynějších obyvatel nedosažitelné.

Určená výše investice do dostavby podle Junka odpovídá době před 20 lety, ceny bytů se ale určují ze současné ceny. "Ten zápočet je velmi malý a neodpovídá tomu, co jsme do toho vložili," řekl.

Všechny znalecké posudky by měl mít věřitelský výbor do konce října. Následně budou byty postupně uváděny do prodeje, výsledky všech výběrových řízení by mohly být známé na přelomu jara a léta příštího roku. Noví majitelé u všech bytů by mohli být do katastru zapsáni do konce příštího roku. Na podání cenových nabídek budou mít lidé šest týdnů od zveřejnění inzerátu.

Současní uživatelé budou moci od výsledné ceny odečíst hodnotu dostavby, u každého bytu je tato hodnota jiná, záleží na původním stavu, z jakého byl konkrétní byt dostavovaný. Byty se budou prodávat i se současnými obyvateli. Podle Pavla bude na nových majitelích, jak se k problému postaví. Dodal ale, že v 60 bytech žije jen asi 15 původních rodin, zbylých 45 bytů je podle něj pronajímáno někomu jinému.

Byty se budou prodávat jednotlivě, domy byly na jednotlivé bytové jednotky rozdělené i v katastru nemovitostí. Poslední dostupný posudek odhadl cenu nemovitostí zhruba na 240 milionů korun. Jaká bude současná cena, zatím není jasné. Ústavní soudci loni v říjnu odmítli stížnost družstva Svatopluk na verdikt Nejvyššího soudu, podle něhož mají někdejší klienti H-Systemu domy v Horoměřicích vyklidit. ÚS uvedl, že současní uživatelé na ně nemají právní nárok. Horoměřičtí s rozhodnutím nesouhlasí.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu celkem o miliardu korun. Majoritní akcionář Petr Smetka si za vytunelování firmy odpykal 12 let ve vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu. Podle Junka ale lidé měli souhlas bývalého konkurzního správce. Souhlas konkurzního soudu nebyl podle něj v té době zapotřebí.