Věřím, že zápas od zápasu to bude lepší, řekl Krejčí po prohře s Argentinou

Brno - Poprvé od loňského září od EuroBasketu v Praze a Berlíně se představil v reprezentačním dresu jediný současný český hráč v NBA Vít Krejčí a v roli prvního rozehrávače byl při porážce v Brně s Argentinou 87:101 se 17 body nejlepším domácím střelcem. Pětadvacetiletý hráč Atlanty také s 20 minutami a 57 sekundami byl druhým nejvytíženějším Čechem po Davidu Böhmovi (21:12). Přidal tři asistence a tři doskoky.

Krejčí se přes úvodní zisk a proměněný únik i asistenci u koše Martina Kříže dostával do zápasu postupně. "Chvíli mi to trvalo. Každou minutu jsem se cítil líp a líp a myslím si, že ke konci už jsem se cítil v pohodě. Ještě mi to bude chvíli trvat. Ještě máme nějaké tréninky, které pomůžou do té role líp zapadnout. Věřím, že zápas od zápasu to bude lepší," řekl Krejčí novinářům.

Při absenci Tomáše Satoranského by mohla role prvního rozehrávače připadnout jemu, i když na této pozici nehraje. "Bude to pro mě výzva hrát na lidi jako Campazzo nebo Vildoza a bránit je. Ti jsou malí mrštní, na to si musím zvyknout. Věřím tomu, že fyzicky a rychlostně na to mám, takže to je asi jenom o zvyku a naučit se bránit tyhle hráče," uvedl Krejčí.

Je rád, že se při plnění svých povinnosti i bodově prosadil. "Dal jsem 17 bodů a tři asistence, tak si myslím, že pro mě je důležité jít na koš a pak udělat nejlepší rozhodnutí. Dnes to bylo takové vyvážené, když jsem měl střelu, tak jsem ji vzal, když jsem měl přihrávku, tak jsem přihrál. To je jen o tom číst obranu. Některé týmy spíš hrají na přihrávku, některé jdou spíš do bloku," popsal.

Věří, že si rychle zvykne opět na evropský styl basketbalu. "Samozřejmě se extrémně liší, ale i tak mám odehráno dost v Evropě i s nároďákem i s Diegem (trenérem Ocampem), abych věděl, jak to sehrát. Systém se nějak mění, ale pointa basketbalu je pořád stejná: dát víc bodů než soupeř. I když se systém hry mění, tak se nějak adaptuji a teď je jen na mně a na Diegovi přijít na to, jak týmu nejvíc pomoct," podotkl Krejčí.

Argentina si pomohla k výhře 20 trojkami oproti devíti českým. "My jsme neudělali dobrou práci, nevraceli jsme se do obrany, většina jejich trojek byla z rychlého protiútoku. Myslím si ale, že na to, že je to Argentina, jsme odehráli dobrý zápas kromě jedné pětiminutovky, kdy jsme nedávali nic, oni dávali všechno. Přestali jsme se vracet. Jinak to byl slušný zápas a na tom můžeme stavět určitě," podotkl Krejčí.

"Myslím si, že bychom měli zlepšit návrat do obrany a bránit líp protiútok. Samozřejmě každý hraje jinak, oni měli fakt skvělé situace, museli jsme se vracet víc na trojku, zase jiné týmy se musíme vracet víc do bedny. To jsou věci, co musíme podle zápasu nějak upravit a to jsme neudělali dnes moc dobrou práci," prohlásil Krejčí.

Uznal nicméně kvalitu úřadujících vicemistrů světa. "Mají samozřejmě neuvěřitelné hráče, i když jim nějací kluci chybí. Ukázali kvalitu, když ve čtvrté čtvrtině začali jezdit. Campazzo, Brussino, to jsou hráči, kteří mají nahráno, hrají spolu léta," připomněl Krejčí.

Od opory Realu Madrid Campazza se snažil i něco přiučit. "Hlavně přehled na hřišti má neuvěřitelný. V protiútoku, kdy hledá skip pasy, tak to je něco, co si můžu vzít, protože vidím přes obranu výš a dneska jsem neudělal moc dobrou práci v tomto ohledu. I to jeho mazáctví, když vyhodil z autu, hodil mi to o nohu. O tom jsme se bavili, to byla jedna z těch konverzací mezi námi. Nechal mě to chytit, pak mi to vypíchl zpožděně. To jsou věci, co se od těchto kluků učím. Každý zápas je hrozná škola," řekl Krejčí.

Atmosféru před 2102 diváky si užil. "Pro mě je to vždycky speciální hrát doma, měl jsem tady rodinu a kamarády," dodal Krejčí.