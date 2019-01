Lima (Peru) - Martin Prokop po šestém místě v letošním ročníku Rallye Dakar věří, že nové české maximum v kategorii automobilů dokáže ještě vylepšit. Zkušený pilot, který řadu let úspěšně startoval ve světovém šampionátu v klasické rallye, by se rád na slavné vytrvalostní soutěži prosadil ještě výrazněji. A plánuje se o to pokusit již v příštím roce.

"Konečná meta to být nesmí. Cíle máme vysoké a je vidět, že když na sobě makáme, tak se posunujeme dopředu," uvedl Prokop pro Českou televizi. Šestatřicetiletý pilot startoval na Dakaru počtvrté a vždy si polepšil. Loni skončil sedmý, čímž vyrovnal až do letoška rekordní český výkon Miroslava Zapletala z roku 2009.

"Je tady ale spousta faktorů, které to ovlivňují. Myslím si, že se ještě můžeme posunout, že můžeme bojovat více vepředu. Netroufnu si říct bojovat o první příčky hned od začátku, ale určitě to není naše konečné slovo. Myslím si, že jsme někde uprostřed toho všeho," podotkl Prokop.

Vytrvalostním rallye se začal věnovat v roce 2015. Nejprve na Dakaru závodil pod hlavičkou továrního týmu Toyoty, poté si ale stejně jako v klasické rallye začal vše organizovat sám ve vlastním týmu a závodil s fordem. Letos se představil se zcela novým vozem a ze začátku bojoval s menšími technickými problémy. Výrazněji jej přibrzdila prasklá poloosa ve 4. etapě.

"Na to, jak jsem v půlce kňučel, že výsledek je ztracený, tak jsme za to nakonec vzali a vyrovnaným výkonem jsme se dohrabali až takhle vysoko," pousmál se Prokop, který v závěru rallye bojoval i se zdravotními problémy. Tři etapy před cílem si totiž po skoku a tvrdém dopadu auta poranil obě ruce. "Rychlost byla samozřejmě s tím zraněním ztracená. Nebyl jsem schopný za to tahat, ale vsadil jsem na vyrovnanost a to se vyplatilo," řekl jihlavský rodák.

S ohledem na svůj stav byl nakonec i rád, že byl Dakar letos oproti minulosti kratší. Pořadatelé pro závodníky připravili trať "jen" s 10 etapami. "Jsem rád, že to máme za sebou, protože poslední den už mě ta ruka opravdu bolela a nebyl bych ze sebe schopný vyždímat víc. Už by to bylo jen další utrpení, kdyby to bylo například stejně dlouhé jako loni. Jsem rád, že se to utlo a rallye skončila," dodal Prokop, jehož tradičně navigoval Jan Tománek.