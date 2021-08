Věřím, že se v Belgii popereme o to, abychom neprohráli, řekl Fousek

Praha - Předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Petr Fousek věří, že česká reprezentace v nedělním kvalifikačním duelu o postup na mistrovství světa 2022 proti Belgii v Bruselu s lídrem žebříčku FIFA neprohraje. Ještě předtím se národní tým po pěti letech představí v Ostravě, kde vyzve Bělorusko. Fousek doufá, že si Ostravané budou zápasu po takové době vážit.

"Březnovou remízu s Belgií a prohru ve Walesu musíme v podzimní fázi kvalifikace vykompenzovat. Věřím, že se popereme v Belgii o neprohru. Belgie je samozřejmě favorit, je to silné mužstvo. Taky budou oslabení, nemají De Bruyneho. Potom bude rozhodující porazit v říjnu Wales," řekl Fousek novinářům při reprezentačním tréninku na Strahově.

Před utkáním v Bruselu svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého vyzvou ve čtvrtek Bělorusko. "Musíme udělat všechno pro to, abychom ho doma porazili. Hrajeme v Ostravě. Doufám, že si toho ostravský fanoušek - vzhledem k tomu, že tam budeme hrát po pěti letech - bude vážit. Ostravský fanoušek miluje fotbal. Čekám, že návštěva bude solidní a že nám povzbuzení pomůže v tomto cíli," uvedl Fousek. Sraz vyvrcholí 8. září v Plzni přípravným duelem proti Ukrajině.

Fousek dnes před tréninkem mužstvu opět poděkoval za postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy. "Někteří pořád vnímají čtvrtfinále jako určitou samozřejmost. Poděkování bylo naprosto namístě. Stále to rezonuje. Jsme mezi osmi nejlepšími mužstvy Evropy, to je potřeba ocenit," prohlásil funkcionář.

"Teď přichází rozhodující fáze kvalifikace. Víme, co je pro nás ve hře, a to je mistrovství světa v Kataru. Hráčům jsme poděkovali, povzbudili a představili nového generálního sekretáře (Michala Valtra), který mě doprovodil," uvedl Fousek.