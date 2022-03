Věřím, že o letošní titul zabojuje více jezdců, říká Enge před startem sezony F1

Praha - Podle Tomáše Engeho by se do boje o letošní mistrovský titul ve formuli 1 mělo zapojit více jezdců než dřív. Jediný český závodník, který v prestižním seriálu startoval, tuší, že se bude těžko navazovat na loňské drama, kdy po kontroverzním finiši závěrečné Grand Prix Abú Zabí vyhrál Max Verstappen před Lewisem Hamiltonem. Zároveň ale věří, že k větší vyrovnanosti týmů pomůže revoluční změna technických pravidel. Přestože se podle něj Hamilton vrátí na tratě zocelenější, Enge sám vidí jako tajného favorita George Russella, který bude Britovým novým kolegou v Mercedesu.

"Vždycky chceme, aby se o titul mistra světa bojovalo do posledního kola závěrečného závodu. To se nám vloni splnilo. Takže aby byla letošní sezona ještě atraktivnější, muselo by v tom posledním závodě bojovat o titul více jezdců," řekl v rozhovoru pro ČTK Enge. "Je pravda, že každá změna pravidel nebo technických regulí dává naději, že s sebou přinese nový náboj a vyrovnanost. Věřím ale, že minimálně na začátku sezony budeme sledovat souboje na špici u více týmů než jen u Mercedesu a Red Bullu," doplnil rodák z Liberce.

Změny v konstrukci monopostů se týkaly například aerodynamiky, krytů nad předními koly, nové podoby zadního křídla nebo zavedení větších osmnáctipalcových kol. Vedení formule 1 si slibuje nejen další rozvoj, ale také větší atraktivitu závodů. K tomu by podle Engeho mohl přispět fakt, že ještě v úvodu sezony mohou týmy vylepšovat různé nedostatky.

"Mohla by tam být zpočátku určitá nevyzpytatelnost. Aerodynamika a velikost kol by sice neměla mít takový vliv jako kdyby se měnil motor, ale ve formuli 1 souvisí vše se vším. Je pravda, že by v první půlce sezony mohlo být klidně více technických závad, než dřív," mínil Enge.

Mezinárodní automobilová federace FIA také před začátkem sezony zavedla změny v pravidlech komunikaci týmů s ředitelstvím závodu. Reagovala tak na poslední GP minulé sezony, kdy po sérii nestandardních rozhodnutí šéfa Michaela Masiho získal v závěrečném kole výhodu Verstappen před Hamiltonem a získal na jeho úkor poprvé titul. Masi ve funkci v únoru skončil a nyní se v roli ředitelů budou střídat Niels Wittich a Eduardo Freitas.

"Ta změna se udělala kvůli tomu, jak skončilo finále minulé sezony, i jak celá sezona s různými penalizacemi probíhala. Otázka ale je, jestli to bude správný krok. Freitas je ředitel vytrvalostních závodů WEC a Wittich zase působil v DTM (Německý šampionát cestovních vozů). Aby měl ale ten pravý styčný důstojník respekt a byl pevný v kramflecích, měl by být na všech závodech a ne se jen střídat. Uvidíme, jak to proběhne, ale obávám se, že to není úplně nejlepší řešení," domníval se Enge.

Hamilton by podle českého závodníka měl být po loňském zklamání hladovější než dřív. "Těžko říct, jak ho to zasáhlo a změnilo. Můžeme předpokládat, že bude více agresivnější než byl doposud, ale ne na úkor ztráty bodů. Jestli něco, tak ho to více utužilo a zocelilo. Zase je ale o rok starší a věk člověk nezastaví," přiznal Enge. "Ti mladí dravci, kteří v minulých letech sbírali zkušenosti, budou zase silnější. Díky tomu, že by i všechny vozy měly být vyrovnanější, věřím, že se bude pořadí na čele hodně měnit," doplnil účastník tří závodů ve formuli 1.

Jako hlavního vyzyvatele mezi obhájcem Verstappenem a Hamiltonem vidí jeho nového týmového kolegu Russella, který přišel z Williamsu. U "Stříbrných šípů" nahradil Valtteriho Bottase. "Myslím, že Russell může být černým koněm šampionátu. Zaslouží si to. Pamatuji si, jak jel jeden závod v Mercedesu jako náhradník, suverénně ho vedl a o vítězství přišel jen díky chybám v týmu a technickým potížím," dodal Enge.

Nová sezona formule 1 začne tento víkend Velkou cenou Bahrajnu.