Věřím, že nás výhra nakopne, máme na čem stavět, prohlásil Zadina

Riga - Útočník Filip Zadina věří, že české hokejisty první výhra ve třetím utkání na mistrovství světa v Rize nakopne. Svěřenci trenéra Filipa Pešána zdolali Bělorusko 3:2 v prodloužení. Zadina, který se na vítězství podílel gólem, si pochvaloval spolupráci s novými parťáky v útoku kapitánem Janem Kovářem a autorem vítězné branky v nastavení Dominikem Kubalíkem.

"Jsme rádi za dva body. Před tímto zápasem jsme si řekli, že začneme znovu. Zatím máme dva body. Je to samozřejmě lepší než nula nebo jeden bod. Máme na čem stavět. Máme před sebou další zápasy a na ty se musíme stoprocentně připravit a vyhrát je," řekl Zadina na on-line tiskové konferenci.

"Věřím, že nás výhra nakopne do dalšího zápasu, budeme dělat správná rozhodnutí, udržíme to a budeme hrát jednodušeji. Doufejme, že dáme víc gólů v základní hrací době než dva jako proti Bělorusku," uvedl jednadvacetiletý křídelní útočník.

Líbil se mu přístup mužstva. "Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci v týmovosti, táhli jsme za jeden provaz. Velký klobouk dolů před kluky, kteří odmakali oslabení. Měli tam velké šance," prohlásil hráč Detroit Red Wings.

Čeští trenéři po úvodních dvou nezdarech s Rusy (3:4) a Švýcary (2:5) zařadili Zadinu do první formace vedle Kováře a Kubalíka. "Jsou to výborní hráči do útoku i obrany. O to jednodušší je s nimi hrát. Snažil jsem se makat, bojovat o puky, stát před brankou a dělat ty správné věci pro to, abychom hráli na puku a dali gól," uvedl Zadina.

Mrzelo ho, že úvodní dějství navzdory české převaze skončilo bez branek. "První třetinu jsme je tlačili a dost přestříleli. V takových momentech musíme dát gól a dostat se do zápasu a nesnažit se zase dorovnávat. Musíme dát gól první, abychom si věřili už od začátku," konstatoval pardubický rodák.

Bělorusko od 26. minuty vedlo 1:0, ale Kovář se Zadinou v rozmezí 30. až 34. minuty otočili skóre. Pro Zadinu šlo o premiérovou trefu na světovém šampionátu. "Jsem rád, že to vyšlo. Hroňas mi to tam dobře dal, Kovi před brankou výborně clonil a gólman neviděl. Díky tomu to tam propadlo," řekl Zadina.

Češi vedení neudrželi a v 52. minutě inkasovali. "Za stavu 2:1 se nesnažíme hrnout do velkých šancí. Snažíme se to spíš hrát dozadu a čekat na chyby soupeře. Bohužel se tam nějaká chyba z naší strany vyskytla a dostali jsme gól," uvedl Zadina, který si kvůli pozdějšímu startu aktuální sezony NHL zahrál na podzim za Třinec.