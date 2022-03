Věřím, že jsme složili silný tým, řekl Nedvěd k novým trenérům reprezentace

Praha - Generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd věří, že nově složený realizační tým v čele s finským koučem Karim Jalonenem je silný a bude i úspěšný. Zároveň jej potěšilo, že výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje jeho návrh ve čtvrtek bez výhrad schválil.

"Možná jsem byl i trošku překvapený, že vše jednomyslně schválil. Kari Jalonen, Libor Zábranský a Martin Erat jsou vynikající trenéři, hlavně Kari s Liborem už toho mají hodně za sebou. Jsem rád, že se nám to povedlo a je to velice silná trojka," řekl Nedvěd na dnešní tiskové konferenci v Praze, kde byl Jalonen oficiálně představen jako nástupce po olympiádě odvolaného Filipa Pešána.

Nedvěd, jehož vedení hokejového svazu na konci února pověřilo jednáním o složení nového realizačního týmu, měl vytipovanou řadu kandidátů. Zejména na post asistentů, jako první volbu hlavního kouče si stanovil dvaašedesátiletého Fina.

Původně měli být jeho asistenty Miloslav Hořava a Pavel Gross, nakonec ale volba padla na Zábranského s Eratem. "Pavel se rozhodl upřednostnit působení na klubové úrovni a nakonec jsme se nedohodli ani s Milošem. Důvodem však nebyla finanční stránka, rozešli jsme se přátelsky. Nedopadlo to, je to pro nás voda pod mostem a teď se soustředíme na práci, která je před námi," řekl Nedvěd.

Zatímco Zábranský má už za sebou úspěšnou trenérskou kariéru v Kometě Brno, Erat ještě nikdy netrénoval. Podle Nedvěda to ale není problém. "Martin bude řídit přesilovou hru. Víme, že ještě nestál na střídačce, ale jsem přesvědčen, že to nebude problém. Nemám o něj strach. Měl jsem ho mezi kandidáty na asistenta hned od začátku," uvedl bývalý úspěšný útočník, pro nějž je také působení u reprezentace první funkcionářskou zkušeností po skončení aktivní kariéry.

Jména všech asistentů, mezi kterými je i Zdeněk Orct, jenž se bude starat o brankáře, logicky schvaloval i Jalonen. "I on se například bavil s některými lidmi z Finska, kteří hráli s Martinem, a taky dostal pozitivní zpětnou vazbu," řekl Nedvěd s tím, že kompletní realizační tým se osobně teprve setká. Zatím byli trenéři v kontaktu jen telefonicky.

S ohledem na fakt, že Zábranský v současnosti trénuje Kometu a Erat žije trvale v zámoří, odkud by se měl vrátit příští týden, je Nedvěd nyní k dispozici Jalonenovi a objíždí s ním extraligové zápasy. V závěru základní části byli v Chomutově na duelu Karlových Varů s Litvínovem, dnes se chystají na předkolo play off do Plzně a v sobotu do Liberce.

"Měl jsem v plánu odletět za velkou louži, ale trošku jsem to odložil, protože je tady teď Kari sám," řekl Nedvěd, jenž se již s kandidáty na start na MS z NHL spojil telefonicky. Účast mu již předběžně potvrdili hráči Detroitu Filip Hronek, Jakub Vrána a Filip Zadina. "Všichni tři chtějí reprezentovat," potěšilo jej.

V kontaktu je i s Jakubem Voráčkem z Columbusu, s kterým se má setkat ve druhé polovině března. "Jsou tam hráči, u kterých je jasné, že do play off nepůjdou. Můžou ale ještě přijít výměny," podotkl Nedvěd.

První soustředění národního týmu před přípravnými zápasy před mistrovstvím světa by mělo začít na konci měsíce, zřejmě v pondělí 28. března. První akcí poté budou zápasy Euro Hockey Challenge proti Rakousku na začátku dubna. "Už jsme si utvořili seznam hráčů, kteří budou k dispozici, a bavíme se o nich. Teď se ale bude vše nabalovat, protože první kolo play off (extraligy) se odehraje hrozně rychle," dodal Nedvěd.