Věřili jsme v obrat od prvního po posledního, prohlásil Kempný

Tampere (Finsko) - Obránce hokejové reprezentace Michal Kempný se na třetí pokus dočkal první medaile z mistrovství světa. Jednatřicetiletý vítěz Stanley Cupu s Washingtonem ocenil nezlomnost týmu, který prohrával s Američany už 1:3, přesto nakonec v Tampere slavil zisk bronzových medailí po výhře 8:4. I díky brankáři Marku Langhamerovi, který nahradil Karla Vejmelku a pouze jednou inkasoval.

"Ten vývoj nebyl ideální. Dostali jsme tři góly v první třetině, ale ukázal se charakter celého týmu. A také to, že jsme opravdu táhli za jeden provaz. Šlapali jsme. Za sebe mohu říct, že jsem pyšný na všechny kluky, na trenéry, kustody, celý mančaft šlapal," řekl Kempný v rozhovoru s novináři.

"Bylo to těžký a já jsem moc rád, že jsme ten zápas nakonec zvládli a takhle ho otočili. Věřili jsme tomu od prvního po posledního, hráli jsme jako jeden mančaft a ten obrovský chtíč to urvat byl silnější než u týmu Ameriky," domníval se Kempný.

"Jsem hrozně moc rád, že to takhle dopadlo. Je to bronzová placka, ale tato medaile je ohromně cenná pro český hokej, pro české děti, pro český národ. Medailový půst byl hrozně dlouhý a tohle je hrozně moc důležité," prohlásil.

Jednobrankové manko měli svěřenci kouče Kariho Jalonena ještě po druhé třetině, ale tu třetí vyhráli drtivě 6:1. "My jsme si řekli, že máme posledních 20 minut v sezoně a musíme do toho šlápnout, musíme dupat. Bylo vidět, že Američani toho mají plné zuby. Odehráli skoro celý turnaj na čtyři pět obránců. To jsme věděli, takže jsme se snažili udržet v útočném pásmu a postupně je unavovat a přelomit zápas na naši stranu," přiblížil Kempný.

Na šampionátu odehrál osm utkání, po příletu ze zámoří naskočil do zápasu s Rakouskem, který Češi prohráli 1:2 po nájezdech. "Z týmového hlediska povedený nebyl; jeden z nejhorších, který jsme odehráli. Ten turnaj je proces, poučili jsme se, řekli jsme si to v šatně a spojili se jako tým. Není to o individualitách, šlapali jsme jako tým, bojovali jsme jeden za druhého a jsem hrdý na tým, že jsme to urvali," ocenil celé mužstvo Kempný.

Právě týmový duch byl podle něho jedním ze základních stavebních kamenů pro úspěch. "Je důležité, abychom odhodili svá ega na stranu a podřídili všechno týmu, což se dělo celý turnaj, až na pár výjimek. Turnaj je krátký a tým se musí učit zápas o zápasu, aby to směřoval do čtvrtfinále, semifinále. My jako tým jsme si to užili a jsem strašně moc rád, že poslední zápas naší sezony je ten vítězný. Po sezoně, kterou já jsem osobně prožil, je to něco, nač jsem čekal celý rok," řekl Kempný.

Langhamer zasáhl do třetího utkání na turnaji. Podruhé střídal Vejmelku, ale poprvé mohl po závěrečné siréně slavit se spoluhráči výhru. Přišla v nejlepší možný čas. "Snažil jsem se být neustále připravený. Bral jsem to zase jako další zápas. Snažil jsem se vytlačit, že je to zápas o medaili. A prostě jsem dělal všechno pro to, aby Američani nedali čtvrtý gól, což si myslím, že by nás zlomilo úplně," popsal pocity, když šel na led.

"Kluci pak byli ve třetí třetině v laufu, napadalo to tam, zdálo se mi také, že celá aréna stojí za námi. Já se pořád snažil soustředit na sebe, protože v hokeji nikdo nikdy neví. Tohle je určitě dosud to nejsilnější, co jsem s hokejem prožil. Nevím, kolikrát to zažiju, kolikrát ještě pojedu na mistrovství světa, ale je to rozhodně jeden z mých největších zážitků," radoval se Langhamer.

Shodou okolností dosáhl na bronz už i v klubové sezoně. Ilves přitom hraje zápasy právě v Nokia Areně, dějišti MS. "Je to pro mě taková bronzová hala," podotkl se smíchem. "Ale tenhle bronz je přece jen cennější. I díky tomu, že jsem ten konec prožil přímo na ledě. Doufám ale, že do budoucna se to třeba povede ještě změnit," doplnil Langhamer.

Přiznal, že s ohledem na průběh třetí třetiny se jen sotva bránil myšlenkám na medaili. "Začal jsem tomu věřit už někdy deset minut před koncem. Jenže v hokeji může těch pár gólů padnout za tři minuty. Takže jsem musel trochu kočírovat sám sebe. Je velké zadostiučinění, když v roli náhradníka dokážete naskočit do takhle těžkého zápasu a vychytáte bronz. Věřím, že jsem ukázal, že v hlavě to mám v pořádku, když jsem dokázal naskočit do takhle těžkého zápasu," řekl Langhamer.