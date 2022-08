Věřil jsem od chvíle, kdy jsem se probudil, řekl kapitán dvacítky Myšák

Edmonton - Čeští hokejoví junioři napravili prohru s Lotyšskem v základní skupině a po výhře nad Spojenými státy americkými (4:2) postoupili do semifinále mistrovství světa v Edmontonu. Jejich skalp favorita turnaje přitom podle útočníka Jana Myšáka nebyl vůbec náhodný.

"Byl to vyrovnaný zápas, obě strany měly šance. Rozhodlo to, kdo chtěl víc," řekl novinářům Myšák. Češi vstupovali do play off až ze čtvrtého místa ve skupině kvůli porážce s Lotyšskem. To se přitom díky této výhře poprvé dostalo do čtvrtfinále.

Svěřenci Radima Rulíka se ale shodovali, že jim prohra s jedním z outsiderů turnaje paradoxně přišla vhod. "Myslím si, že nám prohra s Lotyšskem překvapivě pomohla. Semkli jsme se a řekli jsme si spoustu věcí. Věřili jsme, že to dokážeme, to bylo nejdůležitější. S tím musíme jít i dál," uvedl Myšák.

Spojené státy americké navíc národní tým v utkání nijak výrazně nepřehrávaly, o to je podle Myšáka výhra cennější. "Nebylo to tak, že bychom měli deset střel a soupeř padesát. Byl to vyrovnaný zápas, obě strany měly šance. Rozhodlo to, kdo chtěl víc. Za mě jsme to byli jednoznačně my," přikývl Myšák. O úspěchu ani na chvíli nezapochyboval: "Začal jsem věřit ve chvíli, kdy jsem se ráno vzbudil," řekl.

"Vyrovnali jsme se Američanům pohybem, to bylo hodně důležité. Řekli jsme si, že každý z nás stráví za zápas na ledě patnáct až dvacet minut a do nich dá všechno,“ pokračoval kapitán českého mužstva, které muselo ve třetí třetině čelit pětiminutové přesilovce. "My ji ale předtím hráli taky. Asi to bylo fér. My jsme v tom oslabení bohužel dostali gól, jenže to nás nezlomilo. Měli jsme víru, že vyhrajeme, což se nám povedlo," pochvaloval si Myšák.

Sám k výhře přispěl vyrovnávací brankou v první třetině, navíc si jako kapitán vzal před zápasem slovo v kabině. "Řekl jsem toho dost. Rád hodně čtu, takže jsem zmínil různé příklady. Třeba v Naganu se našich hráčů reportéři před čtvrtfinále ptali, jestli už si sbalili kufry. Tady to bylo úplně stejné, nikdo nám nevěřil. My si ale věřili," podotkl.

Čeští junioři si tak zahrají v Edmontonu o medaili, která by pro Myšáka byla dalším velkým úspěchem. "Už na začátku jsem říkal, že nechci hrát o průměrný výsledek. Vyhrál jsem OHL, ten pocit je jako droga. Chci víc a mám tu další příležitost s naším skvělým týmem," svěřil se.

Nyní ho společně se spoluhráči čeká v semifinále domácí Kanada, která ještě na turnaji neprohrála. Česko navíc v základní skupině porazila 5:1. "Počítáme s tím, že zápas proti Kanadě bude další level. Už jsme s nimi hráli, takže se podíváme na video a řekneme si, jak na ně. Budeme tomu věřit zase," řekl Myšák.