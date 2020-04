Věřící mají díky internetu více možností pro sledování mší

Brno - Věřící mají díky internetu při nynějších omezujících opatřeních proti šíření nového typu koronaviru víc možností pro sledování bohoslužeb. Kvůli omezení pohybu a shromažďování osob sice křesťané o nynějších Velikonocích nemohou do kostela, bohoslužby ale začaly přes internet vysílat farnosti i komunity. ČTK to řekl Česlav Škvařil z Brna, který s rodinou právě dnes sledoval přenos velkopáteční mše vysílané přes internet.

"Do kostela chodíme pravidelně, to ale nyní nejde. Zpočátku jsme tak obřady poslouchali na rádiu Proglas nebo jsme je sledovali v televizi Noe, nyní je ale už mnohem větší výběr. Na internetu je streamují kněží z různých farností či komunit, jsou na YouTube či na facebooku," uvedl Škvařil.

S ženou Kateřinou vychovávají čtyři děti ve věku od osmi do čtrnácti let. Všechny jsou nyní doma, protože školy jsou kvůli koronaviru zavřené.

"Situace dětem kromě školy znemožnila navštěvovat i kroužky, do kterých chodí. Jako rodina jsme nyní tím pádem mnohem více spolu. Promítá se to i do denního režimu, ať už pozitivně či negativně. Ale mimo jiné jsme si dali předsevzetí, že se každý večer sejdeme u společné modlitby, která je delší než obvykle. Snažíme se to dodržovat. Naším hlavním úmyslem je modlitba za překonání nastalé situace ve světě i v naší zemi," řekl ČTK Škvařil.

Bohoslužby přes internet se podle něj moc neliší od fyzické účasti v kostele. "Pro děti je to ale určitě zajímavé v tom, že nemusí jít společně s rodiči do kostela, i když se jim třeba ani nechce, ale je to nahrazeno domácím prostředím. Na druhou stranu v kostele zase mají svoje kamarády, na které se těší. A to doma nemají," uvedl Škvařil.

Podle jeho ženy Kateřiny se i při přenosech přes internet rodina chová, jako by byla v kostele. "Obřady si pustíme, sledujeme je i se všemi náležitostmi, které k obřadům patří. Není v tom rozdíl. Pro děti je ale určitě lepší přenos přes internet, kdy obřad i vidí, než jen přes rozhlas," uvedla Škvařilová.

Křesťané si dnes na Velký pátek připomínají ukřižování Ježíše Krista. Den přísného půstu je pro křesťanstvo připomenutím Kristova utrpení a smrti. Tradičně se na Velký pátek připravují obřady v kostelech na památku Kristova umučení. Kvůli zákazu shromažďování a karanténě ale letos nebudou moci věřící chodit společně do kostelů a zúčastnit se tradičních bohoslužeb. Mnohé farnosti proto obřady přenášely on-line.