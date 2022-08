Veřejnost se dnes v Divadle Kalich může rozloučit se zpěvačkou Hanou Zagorovou

Praha - Veřejnost se dnes v pražském Divadle Kalich může rozloučit se zpěvačkou Hanou Zagorovou, která zemřela v pátek 26. srpna. Přístup do sálu organizátoři otevřou v 11:00, návštěvníci budou plynule procházet a mohou na místě zanechat květiny. Pořadatelé pietní vzpomínky žádají přítomné, aby nepřinášeli dary. Fotografování v sále nebude z pietních důvodů povoleno. Na místě budou připraveny kondolenční knihy. Po skončení rozloučení z divadla se květinové dary převezou na improvizované pietní místo v blízkosti vstupu vyšehradského hřbitova, kde budou umístěny do 3. září do večerních hodin. I sem bude možné se symbolicky přijít rozloučit s oblíbenou zpěvačkou a případně i zapálit svíčku.

Zpěvačka před lety kývla na nabídku Divadla Kalich, aby hrála v muzikálu Jack Rozparovač. Byla to její první divadelní muzikálová role. Již se nedožila muzikálu Biograf lásky, který bude mít premiéru 16. září a je složený z jejích hitů.

Zagorovou dlouhodobě provázely zdravotní problémy. Její stav se začal zhoršovat poté, co v září 2020 dostala koronavirus s velmi těžkým průběhem. Kvůli únavě a oslabení organismu od srpna minulého roku zrušila své pracovní závazky.

Za svoji kariéru nazpívala Zagorová téměř 900 písní, působila v několika souborech a v divadlech Apollo a Semafor. Už od druhé poloviny 60. let patřila k nejvýraznějším postavám tuzemské popové scény. Uplatnila se nejen svým charakteristickým hlasem, ale také jako textařka, herečka a moderátorka. Poslední studiové sólové album Já nemám strach vydala v roce 2018. O dva roky později natočila Zagorová se svým manželem, operním pěvcem Štefanem Margitou, desku Konečně společně.