Veřejnost se bude moci očkovat proti covidu nejdříve v únoru

Praha - Veřejnost z řad seniorů a mladších vážně nemocných se bude moci proti covidu-19 očkovat nejdříve v únoru. Prvními prosincovými dávkami se budou očkovat zdravotníci ve vybraných nemocnicích. V lednu pak přibudou hospitalizovaní senioři a lidé v domovech sociální péče. Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že dnes schválená vakcína proti covidu-19 od firem Pfizer a Biontech dorazí do ČR 26. prosince večer, půjde o 9750 dávek. Očkovat se začne 27. prosince. První dodávka vakcíny bude podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) rozdělena do čtyř nemocnic v Praze a dvou v Brně.

Do krajů by měly směřovat další dodávky, o kterých se jedná a které by mohly dorazit 28. nebo 29. prosince. "Možná se povede do konce roku realizovat ještě jednu dodávku, která by byla dvojnásobně vyšší. To by bylo asi 19.500," uvedl Babiš na tiskové konferenci vlády.

ČR má objednány zatím čtyři miliony vakcín, snaží se získat další. "Ještě je tam opce, kterou chceme využít, a uvidíme, jestli se nám podaří získat dalších 2,4 milionu vakcín," uvedl Babiš.

Vakcínu Pfizeru dnes schválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), rozhodnutí musí ještě potvrdit Evropská komise. "Evropská komise by mohla zasednout možná ještě zítra večer. Je to víceméně formální záležitost," uvedl Babiš.

Česko má podle Blatného podrobný plán distribuce očkovací látky podle toho, jak bude postupně dodávaná. V lednu by se měla rozvážet do 30 očkovacích center fakultních a velkých krajských nemocnic. "V těch zařízeních už existují seznamy zaměstnanců, kteří se budou očkovat. Zájem je velký," dodal ministr. Podle Babiše například Fakultní nemocnice v Brně nahlásila 2500 zaměstnanců, Bulovka tisíc a IKEM 600 lidí.

V lednu bude vakcína pro zdravotníky pracující na rizikových odděleních a hospitalizované seniory, později i seniory v domovech. Veřejnost se nebude moci objednat na očkování proti covidu-19 dříve než na únor. Objednávkový systém by měl být podle Blatného spuštěn v polovině ledna. Lidé v něm budou vyplňovat svůj věk a zda patří do nějaké rizikové kategorie, tedy informace o vybraných nemocech. Dotazováni budou také například na riziko alergické reakce.

Testování zdarma bude dostupné i po 15. lednu, kapacity mají růst

Testování antigenními testy hrazenými z veřejného zdravotního pojištění má pokračovat i po 15. lednu, uvedl dnes Blatný. Podle dosavadních informací mělo být zajištěno jen do 15. ledna.

Kapacity testovacích míst se mají zvyšovat. Babiš ocenil, že jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) zdvojnásobil kapacitu testování ze zdrojů kraje.

Vláda dnes také prodloužila povinnost všech testovacích zařízení dodávat informace do centrálního systému.

Na bezplatný antigenní test na nemoc covid-19 mají od středy 16. prosince nárok všichni klienti zdravotních pojišťoven, a to jednou za pět dní. Původně ministerstvo plánovalo, že testování začne v pátek 18. prosince, nakonec vláda spuštění o dva dny uspíšila. Už od 4. prosince se mohli nechat testovat učitelé, zájem ale nebyl velký.

Antigenní testy na nový koronavirus jsou méně přesné než klasické PCR testování. Jejich výhodou je ale rychlý výsledek a výrazně nižší cena. Dobře fungují zejména u nakažených na vrcholu infekce, kdy je v těle nejvyšší koncentrace virových bílkovin. Právě u takových lidí je nejvyšší riziko přenosu nákazy na jiné osoby, uvádí Covid portál ministerstva.

Vzorek pro antigenní test se stejně jako v případě PCR testů odebírá stěrem z nosní dutiny speciální tyčinkou. Provedení, vyhodnocení a zaevidování výsledku testu zabere 15 až 35 minut. Celkem testovaný čeká na výsledek do hodiny, uvádí portál.