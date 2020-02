Veřejnost může nominovat osobnosti na Cenu Olgy Havlové

Praha - Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové udělí tento rok již pošestadvacáté Cenu Olgy Havlové. Ocenění je určeno osobnosti, která přes svůj zdravotní handicap dokáže pomáhat druhým. Nominace mohou občané nebo organizace zasílat do 10. dubna přes on-line formulář na webu www.cenaolgyhavlove.cz, informovala dnes za pořadatele Jana Taušová. Cenu předá nadace 25. května ve Šternberském paláci v Praze.

"O tom, kdo se stane laureátem a získá bronzovou plastiku Olbrama Zoubka Povzbuzení, rozhoduje porota pověřená správní radou naší nadace. Veřejnost může nejen nominovat kandidáty na cenu, ale z nominovaných osobností pak vybrat i držitele Ceny veřejnosti," uvedla ředitelka Výboru dobré vůle Monika Granja.

Ocenění bylo poprvé uděleno v roce 1995 z podnětu někdejší první dámy Olgy Havlové. První laureátkou byla zakladatelka Pražské organizace vozíčkářů Jana Hrdá. Mezi další oceněné patřili například předseda Českého paralympijského výboru Vojtěch Volejník, ředitelka České asociace paraplegiků Alena Jančíková či právník rady postižených Jan Hutař.

Prestižní cena je výrazem poděkování obdivuhodným osobnostem, které i přes zdravotní překážky pomáhají jiným. Zároveň je s cenou spjato také úsilí o zvýšení všeobecného povědomí o životě postižených.

Výbor dobré vůle založila v roce 1990 první manželka tehdejšího prezidenta Václava Havla Olga, která zemřela o šest let později po těžké nemoci. Organizace pomáhá handicapovaným a jinak znevýhodněným, aby se mohli co nejlépe začlenit do běžného života.