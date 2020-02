Veřejnost i politici se v Teplicích a Praze rozloučili s Kuberou

Praha - Veřejnost i politici se v Praze a v Teplicích rozloučili s předsedou Senátu Jaroslavem Kuberou, který 20. ledna náhle zemřel ve věku 72 let. Představitelé vlády, parlamentních komor a politických stran uctili Kuberu na obou místech, prezident Miloš Zeman dorazil do Krušnohorského divadla, ale na pietním aktu v Rudolfinu chyběl. Vláda na dnešek na památku osobitého politika vyhlásila státní smutek, vlajky byly spuštěny na půl žerdi a v poledne zněly po celé zemi sirény.

Zeman se v Teplicích uklonil před Kuberovou rakví zahalenou do státní vlajky a s Kuberou se rozloučil i rudou růží. "Měl jsem ho rád," řekl Zeman novinářům, stejnou větu pak napsal do kondolenční knihy ve foyer divadla. Do Krušnohorského divadla dorazili i premiér Andrej Babiš (ANO) s některými ministry, předseda ODS Petr Fiala, Kuberovi kolegové ze Senátu, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO), ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) či současný teplický primátor Hynek Hanza.

Většina politiků, kteří se účastnili shromáždění v Teplicích, dorazila i na pietní akt v Rudolfinu. Kromě členů vlády a představitelů stran byli přítomni i bývalý prezident Václav Klaus a manželkou Livií, kardinál Dominik Duka, předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, diplomaté nebo rektoři veřejných vysokých škol. Na rozdíl od teplického rozloučení, kam dorazily stovky lidí, byl pražský ceremoniál pro veřejnost uzavřený, desítky lidí ho ale sledovaly na velkoplošných obrazovkách před Rudolfinem.

Řečníci v Rudolfinu vyzdvihovali zejména Kuberův smysl pro humor. Bývalý předseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS), který vystoupil s hlavním projevem, zároveň podotkl, že s Kuberovou smrtí odchází kus normálního světa. "Jeho poznávacím znamením byla otevřenost a nadhled, humor, ne jedovatý škleb, velkorysost, ne zákeřná mstivost. Položme si otázku, kolik takových Kuberů dnešní politická scéna má," řekl.

Na Kuberu v dobrém vzpomínali i jeho političtí soupeři. "Byť to byl, dá se říct politický oponent, tak jsem to tak nikdy necítila. Vždy s velkým nadhledem a humorem dokázal i ty nejvíc znesvářené strany dostat k jednomu stolu," řekla v Teplicích ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). "Přestože jsme zpravidla nehlasovali stejně, mimo hlasovací zařízení jsme byli kamarádi, a nejen kvůli cigaretě," vzpomínal na vášnivého kuřáka Kuberu senátor za Chebsko a Tachovsko Miroslav Nenutil (ČSSD).

Video: Loučení s Jaroslavem Kuberou v Teplicích

03.02.2020, 15:05, autor: Pavel Peňás, zdroj: ČTK

V Teplicích se lidé s Kuberou loučili za doprovodu jeho oblíbených písní. Pietním aktem v Praze provázela Teplická filharmonie, která zahrála především skladby od Antonína Dvořáka. Závěr piety patřil nahrávce písně Mackie Messer v Kuberově podání, v jejímž uvedení scénu situoval do svých Teplic. Setmělý sál jeho vystoupení odměnil dlouhotrvající potleskem vestoje a poté neplánovanou minutou ticha.