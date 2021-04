Veřejné zdravotní pojištění bude mít kvůli covidu výdaje navíc 50 mld. Kč

Praha - Veřejné zdravotní pojištění očekává letos kvůli pandemii covidu-19 výdaje navíc zhruba 50 miliard korun. Na jednání zdravotního výboru Sněmovny to dnes řekla náměstkyně ministra zdravotnictví Helena Rögnerová. Podle schválených rozpočtů zdravotních pojišťoven se příjmy veřejného zdravotního pojištění letos očekávaly 385,4 miliardy korun, výdaje 399,1 miliardy korun. Oproti plánům ale pojišťovny musí hradit výdaje za očkování, testování či odměny zdravotníků. Navýšit příjmy zdravotního systému by mohlo zvýšení plateb státu za státní pojištěnce. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) řekl, že se diskutuje o částce 100 až 500 korun navíc.

"Již v tuto chvíli se očekává navýšení výdajů systému veřejného zdravotního pojištění o téměř 50 miliard korun oproti skutečnosti, která je schválená ve zdravotně pojistných plánech," uvedla na jednání výboru Rögnerová.

Zdravotně pojistné plány na letošní rok, které jsou vlastně rozpočtem, schválily pojišťovny před koncem loňského roku. Teprve poté bylo rozhodnuto o úhradě očkování, vláda také nařídila pravidelné testování ve firmách a školách či schválila odměny pro zdravotnický personál. Proto bude skutečnost oproti plánovaným rozpočtům podle Rögnerové zásadně jiná.

Zdravotně pojistné plány pojišťoven předpokládaly, že příjmy systému veřejného zdravotního pojištění budou letos 385,4 miliardy korun, což je meziročně zhruba o devět procent více. Výdaje se očekávaly 399,1 miliardy korun, o 12 procent více než v loňském roce. Schodek měl činit 13,7 miliardy korun. Průměrné náklady na zdravotní služby na jednoho pojištěnce měly letos vzrůst zhruba o 3000 korun na 36.351 korun.

Stát do systému přispívá prostřednictvím plateb za takzvané státní pojištěnce, tedy děti, nezaměstnané a seniory. Loni byla měsíční platba navýšená o 500 korun, letos o dalších 200 korun na nynějších 1767 korun. Podle Arenbergera bude do konce června připraven návrh na další navýšení plateb. "Určitě tam k nějakému navýšení dojde. Zda se dosáhne konsenzu na nižší úrovni, to znamená kolem stovky, nebo na té vyšší kolem 500 korun, která by byla v současné době a z našeho pohledu nejoptimálnější, to se ještě uvidí," řekl na výboru.

Už v březnu zástupci ministerstva uváděli, že zdravotní pojišťovny do konce letošního roku vyčerpají své finanční rezervy z minulých let. Rögnerová tehdy řekla, že mají na účtech asi 64 miliard korun.

V roce 2019, který epidemie neovlivnila, vydaly pojišťovny za celý rok na péči 311 miliard korun, měsíčně tedy zhruba 26 miliard. Loni to bylo za celý rok podle předběžných dat pojišťoven 352 miliard korun, což bylo o 5,5 miliardy víc, než plánovaly. Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je v ČR největší a má asi šest milionů klientů, loni podle své výroční zprávy skončila s účetním schodkem ve výši 10,3 miliardy korun.