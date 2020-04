Veřejné toalety by se mohly stavět bez povolení, navrhl Dolínek

Praha - Veřejné toalety, přebalovací místa nebo sprchy by mohly v budoucnu vznikat na veřejných prostranstvích a v parcích bez stavebního povolení. V novele stavebního zákona to navrhl poslanec ČSSD Petr Dolínek. Územní a stavební řízení jsou podle poslance zdlouhavá, přičemž je v zájmu společnosti, aby byl veřejných sociálních zařízení dostatek.

Bez nutnosti rozhodnutí o umístění stavby a tedy i bez stavebního povolení by se mohla podle novely stavět jednopodlažní sociální nebo hygienická zařízení o ploše do 50 metrů čtverečních s výškou do pěti metrů na veřejném prostranství nebo na pozemku veřejné zeleně a parku. Změna by se týkala i souvisejících technických zařízení.

Veřejná správa by měla aktivně vytvářet podmínky pro zkvalitňování veřejného prostoru a vycházet vstříc hygienickým a obdobným potřebám lidí každodenně se pohybujících po městech a obcích, napsal Dolínek v důvodové zprávě.

Pod takzvaný volný režim ohledně povolování nyní spadají za vymezených podmínek například skleníky, přístavby k rodinným nebo rekreačním domům, bazény, konstrukce zastávek a opěrné zdi a ploty. Bez povolení lze také stavět třeba budovy pro hospodaření v lesích, posedy, cirkusové stany a stožáry na vlajky a antény.

Dolínkovu předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci. Není ale jisté, zda Sněmovna stihne novelu projednat do konce volebního období.