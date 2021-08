Veřejné diskuse o práci BIS jsou nešťastné, shodl se Hamáček s lídry opozice

Praha - Veřejné polemiky mezi nejvyššími ústavními činiteli o práci či řediteli Bezpečnostní informační služby (BIS) jsou mimořádně nešťastné, nezodpovědné a znevěrohodňují pozici České republiky. V dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce se na tom shodli ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček s předsedy ODS Petrem Fialou a STAN Vítem Rakušanem. Opoziční předáci soudí, že nedávné výměny názorů mezi prezidentem Milošem Zemanem a premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli údajným odposlechům Zemanových spolupracovníků jsou důsledkem rozhodnutí vlády, které současného šéfa kontrarozvědky Michala Koudelku oslabilo. Koudelkovi vypršel mandát, vláda ho na další období nejmenovala, ale pověřila ho prozatímním vedením tajné služby. Hamáček řekl, že záležitosti týkající se BIS mají řešit ve sněmovní kontrolní komisi, nikoliv veřejně v médiích.

Sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS v tomto týdnu konstatovala, že neexistují žádné indicie o tom, že by zpravodajská služba použila odposlechy v rozporu se zákonem. Koudelka členům komise řekl, že za dobu jeho působení ve funkci nebyl odposloucháván žádný z nejvyšších ústavních činitelů. Vyloučil také, že by na něj Babiš tlačil, aby ukončil prověřování některé osoby, o čemž hovořil Zeman. Hrad vzápětí Koudelku v tiskové zprávě obvinil, že porušuje zákon mimo jiné tím, že neodpověděl od roku 2018 na žádost prezidenta o informaci.

Hamáček míní, že pokud má prezidentská kancelář podněty týkající se práce Koudelky nebo BIS, má se to prošetřit v komisi, ne veřejně. "Vést mediální přestřelku o tajnou službu, to nepomáhá nikomu," uvedl vicepremiér. Návrh, aby vláda Koudelku pověřila vedením BIS a definitivní řešení nechala na kabinetu vzešlém z říjnových voleb, přišel od Babiše, jmenování ředitele kontrarozvědky je podle zákona jeho odpovědnost, dodal ministr vnitra.

ČT uvedla, že Hamáček podle jejích informací údajně nabízel Babišovi, aby Koudelku v čele BIS vystřídal ředitel civilní rozvědky, tedy Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Marek Šimandl, který byl podle ČT přijatelný i pro Zemana. Hamáček k tomu jen poznamenal, že se Šimandlem je v čele rozvědky spokojen, protože tam odvádí dobrou práci. O případném pokračování Koudelky podle něj musí rozhodnout příští vláda.

Zeman před týdnem řekl, že se před několika lety dozvěděl od vysokého důstojníka BIS o odposleších ve svém nejbližším okolí. Protože nemá telefon a využívá telefony spolupracovníků, týkají se podle prezidenta odposlechy i jeho. "Tak jsem o tom informoval pana premiéra. Posléze pan premiér za přítomnosti pana kancléře (Vratislava Mynáře) mi sdělil, že odposlechy zastavil, ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují," uvedl prezident. Premiér se proti tomuto Zemanovu tvrzení ohradil. Odmítl i to, že by záležitost řešil v přítomnosti Mynáře.

Prezident a premiér se sešli v sobotu po jednání Zemanova expertního týmu v Lánech o rozpočtu, nikdo z nich ale schůzku zatím nekomentoval.

Předseda ODS Fiala považuje za mimořádně zneklidňující, když hlava státu opakovaně zpochybňuje práci BIS, která upozorňuje na pronikání ruského a čínského vlivu do České republiky. "Některým silám to nevyhovuje, chtějí posunovat Českou republiku na východ, k Rusku," řekl. Rakušan uvedl, že "trapná přestřelka" mezi oběma nejvyššími ústavními činiteli je pro zemi ostudou a nahrává jen Rusku. Oba opoziční politici považují za bezpečnostní riziko, že v okolí prezidenta pracují podle nich lidé s podezřelými vazbami, navíc Zemanův kancléř stále nemá bezpečnostní prověrku. Alarmující je podle nich také to, že buď prezident, nebo premiér v současném sporu lže. Vůči spojencům i nepřátelům vysílá Česko velmi špatný signál, míní Fiala a Rakušan.

Hamáček považuje za problém, že se jmenování ředitele tajné služby stalo v Česku politickým bojem. Bezpečnostní aparát ale pracuje profesionálně a je dostatečně robustní, aby tuto situaci zvládl, řekl ministr vnitra.