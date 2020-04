Verbrugghe: Svedl jsem těžký boj s koronavirem, ale přežil jsem

Brusel - Bývalý silniční profesionál a současný trenér belgického národního týmu Rik Verbrugghe má za sebou podle všeho boj s nemocí covid-19. Jak sám prozradil v rozhovoru pro deník Het Nieuwsblad, sílu koronaviru pocítil naplno. A když se mu hůře dýchalo, zmocnila se ho panika. Nemoc je podle jeho názoru výrazně horší než chřipka.

Pětačtyřicetiletý Verbrugghe, jenž ukončil závodní kariéru v roce 2008, už by měl být z nejhoršího venku a dokonce už má za sebou i projížďku na kole, ale předtím si vytrpěl své.

"Měl jsem covid-19, bylo to těžké, bolelo mě úplně celé tělo, ale přežil jsem. Nebyl jsem sice testován, ale doktor si byl jistý, že jde o tuhle nemoc. Dostal jsem to v plné dávce. Měl jsem silný kašel a cítil jsem to na plicích, to byla chvíle, kdy jsem panikařil. Je to mnohem horší než chřipka. Doufejme, že všichni zůstanou zdraví," přál si Verbrugghe.

Podle vítěze etapy na Tour de France a dalších tří na Giru d'Italia, jehož manželkou je sestra jedné z hlavních hvězd současného pelotonu Grega van Avermaeta, měla podobné příznaky celá jeho rodina, ale zatímco všichni ostatní její členové se rychle zotavili, on sám se potýkal osm dnů s horečkami.

"Onemocněl jsem před dvěma týdny. Děti a Claudia to chytily také a vše zpočátku vypadalo jen jako nějaká horší rýma. Zatímco oni se horečky za den zbavili, já jí měl osm dnů. A z toho pět dnů jsem den i noc prospal. Ale protože jsem mohl náležitě dýchat, nemusel jsem do nemocnice," popsal nelehké chvilky Verbrugghe.

Jeden den se mu navíc přitížilo. "Claudia i děti z toho byly v šoku. Jednou v deset večer jsem volal doktorovi, to jsem se cítil úplně nejhůř. Podle zpráv, co jsem četl, jsem se bál, že budu mít čím dál více problémů s dýcháním. Naštěstí tohle nebyl ten případ. A před třemi dny už jsem se začal cítit lépe, ačkoliv jsem pořád hodně unavený. Už jsem se byl i projet na kole, ale trpěl jsem. Bylo však hezké být venku," řekl Verbrugghe.

K pátku bylo v Belgii přes 36 tisíc potvrzených případů nakažení nemocí covid-19. Více než pět tisíc lidí podle tamních úřadů zemřelo. Belgičané mají izolovaně povolené některé venkovní aktivity, a to včetně cyklistiky. Verbrugghe nicméně netuší, jak se dostal s koronavirem do kontaktu.

"Byli jsme velmi opatrní a řídili se všemi bezpečnostními pravidly. Stalo se to někde v obchodě? Možná... Ale vážně nevím, co jsem mohl udělat špatně. I z toho je patrné, že to může potkat kohokoliv," varoval Verbrugghe. "Každý by si měl dávat pozor. Tento koronavirus je opravdu o moc horší než chřipka. Byl to pro mě šok, protože jsem pořád mladý a zdravý, navíc pořád hodně cvičím. Pro starší lidi, co jsou slabší, musí být tohle peklo," dodal Verbrugghe.