Finále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Bílí Tygři Liberec - HC Oceláři Třinec, 18. dubna 2019 v Liberci. Vpředu autor druhého gólu Petr Vrána z Třince. Vzadu zprava brankář Liberce Roman Will a jeho spoluhráč Taylor Doherty. ČTK/Petrášek Radek

Liberec - Hokejisté Třince v prvním zápase extraligového finále potvrdili, že se jim v letošním play off na kluzištích soupeřů daří. Na ledě Liberce si připsali již pátou výhru v šestém zápase a gólem se o to zasloužil i útočník Petr Vrána.

"Snažíme se hrát pořád naplno, každý zápas. Bohužel doma to párkrát nevyšlo, tak to někdy je. Snad to potvrdíme i v pátek," řekl Vrána po výhře 2:1. "Zápas byl velice těžký a bylo to ubojované, zachytal nám gólman a kluci hráli obětavě. O to více si toho vážíme. Je to ale pořád jen první utkání, první krok a série bude dlouhá a těžká," doplnil.

Oceláři dokázali Bílé Tygry v první třetině zaskočit aktivitou a dobrým pohybem. Vrána to ale nepřeceňoval. "Věděli jsme, že Liberec hraje určitým způsobem, stejně jako oni ví, jak hrajeme my. Byl to normální průběh, oba týmy nastoupily dobře. Liberec začal dobře, my jsme se pak dostali do zápasu a byli jsme schopni dát gól v přesilovce, což nás nakoplo," poukázal Vrána na klíčový faktor utkání.

Třinec totiž využil první i druhou přesilovou hru. Nejprve se dostal do vedení, poté rychle odpověděl na vyrovnávací branku domácích. "Přesilovka vždy pomáhá a dnes nám pomohla hrozně moc. Využili jsme šance, co jsme dostali. Na druhou stranu kluci, co hrají oslabení, to zvládli odbránit. To nás nakoplo a dalo nám to výhodu. Skvěle jsme zahráli i konec zápasu," těšilo Vránu.

Důležité při brankách hostů bylo, že se jim podařilo zabránit soupeři vyhodit puk. "Dokázali jsme si ve složitých situacích pomoct. Dostali jsme kotouč nahoru na modrou, Milan (Doudera) to tam dvakrát dobře hodil a takové góly v play off padají. Někdy se vám to odrazí od kalhot jako v prvním případě. Nebo vám vyjde dorážka jako ve druhém," pousmál se čtyřiatřicetiletý útočník.

Právě on v 38. minutě pohotově dorážel a po 82 sekundách posunul Třinec zpět do vedení. "Bylo skvělé, že jsme se hned dostali opět do vedení," uvedl Vrána. "Dorážka nebyla až tak složitá, bylo to na bekhend, ale brána byla hodně otevřená. Will se nestihl přesunout," řekl Vrána.

Ocenil spolehlivý výkon třineckého brankáře Šimona Hrubce. "Podržel nás. Kluci před ním hráli obětavě. Když chcete uspět v play off, tak do sebe musí zapadnout všechny komponenty," podotkl.