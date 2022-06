Venezuelský prezident podepsal v Íránu smlouvu o spolupráci na 20 let

Teherán - Venezuelský prezident Nicolás Maduro podepsal v Íránu smlouvu o spolupráci na 20 let. Pochvaloval si také výpomoc Teheránu s dodávkami pohonných hmot, které Írán poslal Venezuele i přesto, že jsou na Caracas uvaleny americké sankce. S odkazem na íránská média o tom informuje agentura AP a AFP.

Plán zahrnuje spolupráci v oblasti ropy, petrochemie, cestovního ruchu a kultury. Slavnostní podpis se konal v paláci Sádabad v severní části Teheránu za přítomnosti Madura a jeho íránského protějšku Ebrahíma Raísího.

"Dodávka ropy z Teheránu do Caracasu byla velkou pomocí pro venezuelský lid,“ řekl Maduro v pátek pozdě večer íránským médiím. Uvedl, že Venezuelu a Írán spojuje "společná vize" ohledně mezinárodních otázek a obě jsou oběťmi donucovacích opatření ze strany Spojených států a jejich spojenců. Teherán se potýká s americkými sankcemi zavedenými od doby, co Spojené státy za vlády prezidenta Donalda Trumpa jednostranně odstoupily od jaderné dohody mezi Íránem a světovými mocnostmi. Írán do Venezuely v minulosti kromě ropných tankerů vyvezl i automobily, připomíná AP.

Maduro je na zahraniční cestě poté, co ho Washington odmítl pozvat na devátý summit Ameriky, který skončil v pátek. Washington krok zdůvodnil venezuelským autoritářstvím a porušováním lidských práv. Ze stejného důvodu nepozvala vláda prezidenta Joea Bidena na summit ani představitele Kuby a Nikaraguy.

Na začátku tohoto týdne se venezuelský prezident zastavil v Alžírsku a v Turecku.