Venezuelská bezpečnost zatkla druhého muže opozice Zambrana

Caracas - Venezuelské bezpečnostní složky ve středu zatkly místopředsedu Národního shromáždění Edgara Zambrana, který je s několika dalšími zákonodárci stíhán v souvislosti s nedávnou snahou opozice vyvolat vzpouru armády proti autoritářskému vůdci Nicolási Madurovi. Vozidlo druhého muže opozice při odjezdu ze sídla strany Demokratická akce (AD) obklíčilo komando tajné služby SEBIN a odtahový vůz jej odvezl i se Zambranem, napsala agentura AP.

"SEBIN nás zaskočil, nenechali nás vystoupit z našeho auta a použili odtahový vůz, aby nás nuceně odvezli přímo do Helicoidu," uvedl místopředseda parlamentu na twitteru s odkazem na centrálu hlavní venezuelské tajné služby.

"Režim zadržel prvního místopředsedu Národního shromáždění. Snaží se rozložit moc, která zastupuje všechny Venezuelany, ale to se jim nepodaří," reagoval vůdce opozice Juan Guaidó, kterého téměř 60 zemí včetně Spojených států uznává jako prozatímního prezidenta Venezuely.

Zambrano je jedním ze sedmi zákonodárců, kterým ústavodárné shromáždění ovládané socialistickým prezidentem Madurem o den dříve odebralo poslaneckou imunitu. Skupina opozičníků je obviněna z velezrady a spiknutí kvůli neúspěšnému pokusu vyvolat vojenskou vzpouru proti Madurovi. Venezuelský nejvyšší soud nařídil zahájit trestní stíhání v úterý a zatčení Zambrana je podle agentury Reuters prvním takovýmto krokem vůči členovi parlamentu od 30. dubna, kdy Guaidó a další vyzvali armádu, aby svrhla Madura.

"Jeden z hlavních osnovatelů převratu byl právě zatčen," řekl ve vysílání státní televize předseda ústavodárného shromáždění Diosdado Cabello. "Budou muset u soudů zaplatit za neúspěšný puč, o který se pokusili," dodal.

Zambrano dvě hodiny před svým zatčením řekl AP v telefonickém rozhovoru, že se nebude skrývat, protože "jsem se nedopustil žádného zločinu".

Rusko nehodlá zvýšit počet svých vojáků ve Venezuele

Rusko nebude zvyšovat počet svých vojáků ve Venezuele. Agentuře RIA Novosti to dnes řekl místopředseda ruské vlády Jurij Borisov. Koncem března přistála ve Venezuele dvě ruská letadla se stovkou vojáků a výzbrojí. Podle Moskvy jde o "technické specialisty", kteří do nynější napjaté vnitropolitické konfrontace v zemi nijak nevstupují.

Příjezd ruských vojáků vyvolal napětí mezi Washingtonem a Moskvou, kterou americký prezident Donald Trump vyzval k okamžitému odchodu, jinak prý nechává "všechny možnosti otevřené". Ruská strana nasazení svých vojáků obhajovala s tím, že byli vysláni na základě žádosti venezuelské vlády, a proto tam zůstanou, dokud bude potřeba.

Před měsícem náměstek venezuelského ministra zahraničí Yván Gil při návštěvě Moskvy řekl, že do Venezuely by mohli dorazit další ruští vojáci. Borisov ale dnes v rozhovoru s ruskými novináři takovou možnost vyloučil. "Ani jsme na to nepomysleli," řekl místopředseda ruské vlády.

Podle amerických analytiků zřejmě ve Venezuele působí členové ruských speciálních jednotek a odborníci na kybernetickou bezpečnosti. Agentura Reuters dříve uvedla, že posláním ruské mise je patrně pomoci režimu Nicoláse Madura a chránit kybernetickou infrastrukturu jeho vlády.