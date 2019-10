Venezuela získala místo v Radě OSN pro lidská práva

New York - Valné shromáždění OSN ve čtvrtečním tajném hlasování zvolilo Venezuelu do Rady OSN pro lidská práva (HRC). Prezident Venezuely Nicolás Maduro zisk křesla označil za vítězství. Proti nástupu Venezuely do 47členného sboru se naopak ozvala opozice v zemi, řada nevládních organizací i některé členské země, podle nichž Madurův režim lidská práva dlouhodobě a systematicky porušuje.

"Vítězství v OSN! Se 105 souhlasnými hlasy vstupuje Venezuela do Rady pro lidská práva Spojených národů jako svobodná a suverénní země," uvedl na twitteru Maduro.

Vůdce venezuelské opozice Juan Guaidó, jehož uznává jako prozatímního prezidenta asi 50 zemí včetně ČR, před novináři prohlásil, že OSN tímto rozhodnutím ztrácí důvěryhodnost.

Venezuelská vláda podle něj křeslo v HRC získala ve stejný den, kdy zavraždila opozičního zastupitele Caracasu Edmunda Radu. Jeho tělo bylo nalezeno ve čtvrtek "spálené, se dvěma kulkami v týlu". Motivace vraždy, z níž opozice viní speciální jednotky venezuelské policie FAES, byly čistě politické, uvedl Guaidó. Vláda se k případu zatím nevyjádřila.

"To, že jeden z nejhorších světových porušovatelů lidských práv získá křeslo v orgánu, který má lidská práva bránit, je naprosto otřesné," prohlásila po hlasování americká velvyslankyně při OSN Kelly Craftová. Spojené státy loni v červnu radu pro lidská práva opustily. HRC je podle nich pokrytecká a zaměřená proti Izraeli.

Další z křesel vyhrazených latinskoamerickým státům obsadí Brazílie. Její zvolení rovněž vyvolalo kritiku některých nevládních organizací, podle nichž brazilský prezident Jair Bolsonaro opakovaně vyjádřil nad myšlenkou lidských práv opovržení. "Navzdory Bolsonarově špatné pověsti a rétorice zaměřené proti lidským právům je Brazílie stále ještě demokracie. Justice, nezávislá média a nevládní organizace se zde statečně brání," uvedl José Miguel Vivanco, ředitel organizace Human Rights Watch pro severní a jižní Ameriku. "Venezuela je na druhou stranu za hranou. Tamní úřady jsou zodpovědné za systematické nehorázné porušování lidských práv a humanitární stav nouze v zemi," dodal Vivanco.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Michelle Bacheletová v červenci vydala zprávu, v níž upozornila na systematické mučení, nezákonné zadržování a zabíjení lidí, sexuální násilí a nevyjasněná zmizení ve Venezuele. Začátkem září přitom před HRC prohlásila, že zvláštní policejní jednotky v zemi nadále nezákonně zabíjejí při zásazích podezřelé a milionům občanů jsou upírána jejich práva.

HRC sídlí v Ženevě. Upozorňuje na porušování lidských práv ve světě a monitoruje různé problematiky a dění v některých zemích. Pravidelně také hodnotí stav lidských práv ve všech členských státech OSN. Založena byla v roce 2006 jako náhrada za komisi, která byla zdiskreditována kvůli špatné pověsti některých jejích členů. Krátce po svém ustavení však HRC začala čelit obdobné kritice.