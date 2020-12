Vémola porazil na body Lohorého a má titul, vyhrál i Pešta

Brno - Přední český MMA bojovník Karlos Vémola porazil v Brně Alexe Lohorého z Francie jednoznačně na body a získal pás šampiona organizace Oktagon ve střední váze. V druhém hlavním zápase středeční akce porazil Viktor Pešta brazilského soupeře Ildemara Alcântaru, který duel "odklepal" již v prvním kole.

Pětatřicetiletý Vémola byl favoritem zápasu a svou roli jednoznačně splnil, ve všech pěti kolech byl lepší než soupeř. Lohoré ofenzivně prakticky nic nepředvedl a neustále se bránil na zemi. "Nebylo to zadarmo," řekl Vémola, který poprvé v kariéře musel absolvoval pět kol.

Český zápasník měl váhovou výhodu, kterou dokázal zúročit. "Čekal jsem, že bude tvrdý. Chtěli jsme to v prvním kole ukončit, a když se to nepovedlo, soustředili jsme se až na páté, ve kterém jsem to opět chtěl zkusit. On toho ale fakt hodně vydržel," přiznal Vémola, jehož k dalšímu duelu hned po jeho skončení vyzval přímo v kleci Slovák Samuel Kristofič.

Třicetiletý Pešta se představil poprvé v polotěžké váhové kategorii a poprvé od listopadu loňského roku, kdy prohrál s Martinem Martínkem a navíc si odnesl zlomenou čelist. Proti Alcântarovi, který stejně jako on v minulosti zápasil v UFC, byl úspěšný a duel rychle ukončil.

"Byl to rozhodně nepříjemný soupeř, ale to jsem čekal. Věděl jsem, že je to výborný bojovník. Má čtyři výhry v UFC. Nebylo to zadarmo," řekl Pešta, jenž si připsal 16. výhru při šesti prohrách.

"Věděl jsem, že je výborný na zemi, tak jsem ho chtěl oťukat v postoji. Pak jsme vsadil na svůj wrestling, který je výborný. A nakonec se mi ho podařilo překvapit úderem," uvedl k zápasu, po jehož skončení vyzval k souboji Vémolova přemožitele Attilu Végha ze Slovenska. "Karel (Vémola) přede mnou utekl do střední váhy. Momentálně je jednička váhy Attila Végh, já chci bojovat s těmi nejlepšími," vysvětlil.

V oktagonu se představila i přední česká MMA bojovnice Magdaléna Šormová, která nestačila na Polku Ewelinu Woźniakovou a připsala si třetí porážku ve 12. zápase.

"Snažila jsem se o submisi, ale nebyla jsem o krok dopředu. Polka byla připravená a překvapila mě. Na konci jsem zkoušela zápas i ukončit, ale nepodařilo se mi soupeřku překvapit," řekla jedenatřicetiletá Šormová, šampionka organizace WWFC.

Hned ve třetí minutě v 1. kole dokázal ukončit Leo Brichta zápas proti Matouši Kohoutovi, připsal si tak šestou výhru v řadě. Stejně rychle porazil Milan Ďatelinka, který zápasil po sedmnáctiměsíční přestávce, Davida Hoška.