Vémola nesplnil váhový limit a přišel o pás šampiona Oktagonu

Brno - Přední český MMA bojovník nesplnil váhový limit před sobotním titulovým zápasem s Milanem Ďatelinkou a přišel o pás šampiona české organizace Oktagon ve střední váhové kategorii do 84 kilogramů. Souboj Vémola - Ďatelinka se přesto v Brně uskuteční a bude vrcholem galavečera, ale pás si z něj může odnést pouze slovenský vyzyvatel.

Zatímco Ďatelinka váhový limit bez problémů splnil, Vémola jej o 0,6 kg překročil. A lékaři mu s ohledem na obavy o jeho zdraví následně zakázali pokoušet se o další úpravu váhy.

"Došlo k situaci, která se už v historii MMA stala, ale dala by se napočítat na prstech jedné ruky. Karlos jde zítra jen superfight s Ďatelinkou, a pokud Ďatelinka zvítězí, stane se šampionem střední váhy Oktagonu," uvedl promotér organizace Ondřej Novotný na sociálních sítích s tím, že Vémola titul dnes okamžitě podle pravidel ztratil. "I kdyby zítra vyhrál, už není šampionem organizace. Karlos zítra bojuje pouze o čest, slávu a také o dost ztenčené peníze," doplnil.

Druhým vrcholem akce v brněnské Zoner Bobyhall bude zápas přední české MMA bojovnice Lucie Pudilové. Ta na poslední chvíli nahradila na covid-19 pozitivně testovanou Polku Martu Waliczekovou a utká se s Maiju Suotamaovou z Finska.

"Jsem furt připravená. Do zápasu jdu po těžkém tréninku, ale to nevadí, cítím se dobře a jsem v top formě," řekla Pudilová, která se představila na minulé akci Oktagonu na konci ledna.

"Koukla jsem na ni, vím, co od ní očekávat. Samozřejmě, že vždy můžete prohrát, ale v tom nehraje roli, že jsme vzala zápas na poslední chvíli. Mám ráda velké výzvy, na to se vždy namotivuji," uvedla k souboji se severskou zápasnicí jediná Češka, které se prosadila do světové organizace UFC.